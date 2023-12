Natal Mágico de Ribeirão Pires levará desfile temático a ruas do Centro nesta sexta-feira (8)

Os festejos de fim de ano prometem reacender o espírito natalino em Ribeirão Pires. As ruas Felipe Sabbag, Boa Vista, Miguel Prisco e o Paço Municipal receberão, nesta sexta-feira (8), a partir das 18h, desfile temático com personagens que marca a abertura oficial do Natal Mágico 2023.

Serão 12 carros alegóricos que partem da Rua Felipe Sabbag e percorrem circuito que inclui trecho da Vila do Doce (Rua Boa Vista) e Rua Miguel Prisco. A atração trará à Estância mais de. 40 artistas, entre Papai e Mamãe Noel, duendes, entre outros.

Antes do início do desfile natalino, o público participará do acendimento do túnel de luzes da Rua Felipe Sabbag. Coral de estudantes da rede municipal, ensaiados pela EMARP – Escola de Artes da cidade, se apresenta logo na sequência. Os visitantes poderão curtir decoração temática preparada por artistas locais, além de curtir o presépio vivo, interpretado por alunos e orientadores da EMARP.

O mágico Ossamá Sato participa das atividades de abertura do Natal Mágico. O evento segue até o dia 16 de dezembro, com programação cultural gratuita. A ação é promovida pela Prefeitura de Ribeirão Pires e pela ACIARP (Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade).

“Esse será um momento especial. Pela primeira vez, as ruas de Ribeirão Pies receberão desfile natalino, que vai encantar o público. Natal Mágico integra o calendário da cidade, que tem como objetivo ampliar as atrações culturais e de lazer e movimentar o turismo e a economia local. Tudo está sendo feito por nossas equipes com muito carinho”, destacou o prefeito Guto Volpi.