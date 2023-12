Natal Mágico de Ribeirão Pires leva concerto com 100 vozes à Igreja Matriz

O encanto de 100 vozes dos corais da EMARP – Escola Municipal de Artes de Ribeirão Pires vai ecoar nesta sexta-feira (15), às 20h30, no Concerto de Natal ‘Noite Azul’, que será promovido na Igreja Matriz São José, localizada na Avenida Ernesto Menato (antiga Avenida Santo André). O espetáculo, que integra programação do Natal Mágico da cidade, tem entrada gratuita e reunirá estudantes, professores e convidados.

Clássicas canções natalinas como Noite feliz, Noite azul e Adeste Fidelis integram o programa do concerto, que receberá, ainda, os cantores de ópera Marcus Ouros, Raquel Paulin e Daniel Umbelino como solistas convidados. Banda Sinfônica e Coro Infantojuvenil da EMARP, com regência de Bruno Souza de Tati Bonfim, também integram roteiro do concerto.

O Concerto de Natal ‘Noite Azul’ terá transmissão ao vivo pelo Instagram oficial da Prefeitura de Ribeirão Pires (@prefeituraderibeiraopires).

Natal Mágico segue até o dia 16 – confira a programação completa:

Sexta-feira, 15 de dezembro | 20h30

Concerto de Natal ‘Uma Noite Mágica’

Igreja Matriz, Avenida Ernesto Menato, 110 – Centro Alto (antiga Santo André)

Sábado, 16 de dezembro | A partir das 16h

16h – Apresentações de Natal com Bandas das Igrejas Evangélicas da Cidade e Cantata de Natal com Coral

Rua Boa Vista, S/N – Centro

19h – Inauguração Monumento Cristão

Rua Boa Vista, S/N – Centro

21h – Largada Night Run – Corrida e Caminhada Noturna de Natal

Complexo Ayrton Senna, Avenida Valdírio Prisco, 193 – Centro