Natal inclusivo encanta o Mauá Plaza com Papai Noel e decoração de “O Mágico de Oz”

O verdadeiro espírito natalino chega ao Mauá Plaza Shopping neste domingo, 17 de novembro, com a apresentação da decoração temática e a chegada do Papai Noel, marcando o pontapé inicial de um Natal inclusivo e solidário. A partir das 10h, o evento de abertura contará com uma festa especial, incluindo a presença de uma banda, personagens mágicos, cortejo natalino e a distribuição de guloseimas e mimos para os visitantes. O bom velhinho estará disponível para receber crianças, jovens, adultos e até os mesmos animais de estimação, proporcionando momentos inesquecíveis para toda a família.

A decoração temática deste ano é inspirada em “O Mágico de Oz” e promete encantar o público com seus enfeites. Entre os destaques, está uma árvore central majestosa com mais de 13 metros de altura, rodeada por cenários instagramáveis e espaços interativos que garantem diversão para todas as idades. Algumas áreas são especialmente dedicadas às crianças, enquanto outras permitem que toda a família aproveite junto a magia do Natal.

O trono do Papai Noel, ambientado em meio a uma decoração exclusiva, estará disponível para visitação de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h. No dia 24 de dezembro, o horário será das 10h às 16h. Além disso, o Mauá Plaza preparou um trono Pet Friendly ao lado do Papai Noel, para que os visitantes possam incluir seus animais de estimação nas fotos natalinas, criando memórias inesquecíveis para todos.

Árvore do Bem: solidariedade e inclusão

O Mauá Plaza Shopping lança mais uma vez a campanha solidária “Árvore do Bem”, reforçando seu compromisso com um Natal acolhedor para adolescentes em situação de vulnerabilidade. Inspirada no tema deste ano — que celebra a união e a generosidade —, a iniciativa busca apadrinhar 30 crianças e 50 jovens entre 13 e 16 anos, proporcionando a eles um Natal mais especial. A campanha foi idealizada com o intuito de suprir uma lacuna importante nas ações solidárias, que geralmente se volta para as crianças, mas que deixa o lado adolescente que também atrai apoio emocional e material.

Os cartões que representam os apadrinhados, ficarão suspensos na “Árvore do Bem”, decorados com o espírito da solidariedade. Cada cartão terá um QR Code que direciona para um contato no WhatsApp, facilitando a comunicação para quem deseja apadrinhar. O padrinho recebe orientações para montar um kit de Natal com roupas, sapatos e um presente especial, que poderá ser entregue no SAC do shopping. Além de contribuir para um Natal mais feliz para esses jovens, o padrinho também ganha um voucher de estacionamento gratuito. A campanha segue até dia 11 de dezembro.

Espaço Sensorial: Inclusão para todos

O Mauá Plaza se destaca como o primeiro shopping no Brasil a inaugurar um espaço sensorial dedicado a pessoas neurodivergentes. Com estrutura adaptada e sensível às necessidades de quem possui desafios sensoriais, o ambiente oferece uma experiência tranquila e acolhedora. As luzes, os sons e as texturas são cuidadosamente ajustados para garantir conforto e inclusão, permitindo que todos aproveitem as atrações natalinas e as atividades do shopping de forma segura e agradável. Esse espaço é mais uma prova do compromisso do Mauá Plaza em criar um Natal inclusivo e acessível para todos.

Programação e distribuição

Decoração de Natal : De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h.

Local : Mauá Plaza Shopping – Av. Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá.

Entrada : Gratuita.



Local : Mauá Plaza Shopping – Av. Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá.

Entrada : Gratuita, com opção de fotos profissionais no local.



Local : Mauá Plaza Shopping – Av. Governador Mário Covas Júnior, 01, Centro – Mauá.

Neste Natal, o Mauá Plaza Shopping convida todos a participarem desse movimento de inclusão, solidariedade e encantamento, proporcionando momentos de alegria e magia para todas as famílias.