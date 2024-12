Natal impulsiona compras e alerta para golpes digitais 

O Natal, época de reunir a família, amigos e trocar presentes, é também um dos períodos mais movimentados para o comércio, seja em lojas físicas ou online. No entanto, o aumento nas compras de fim de ano acende o alerta para crimes cibernéticos. Para ajudar os consumidores a evitarem fraudes e garantir a segurança, Bianca Lobo, coordenadora do Núcleo de Contencioso Cível da Nelson Wilians Advogados, destaca os principais cuidados ao realizar compras no período natalino.

De acordo com uma pesquisa do Instituto DataSenado, os golpes digitais vitimaram 24% dos brasileiros com mais de 16 anos nos últimos 12 meses. Isso equivale a mais de 40,85 milhões de pessoas que perderam dinheiro devido a crimes cibernéticos, como clonagem de cartão, fraudes em sites ou invasão de contas bancárias. Esses números reforçam a necessidade de redobrar a atenção, principalmente durante o Natal, quando as transações atingem picos significativos.

A especialista reforça a importância de verificar a autenticidade dos sites e ofertas. “Desconfie de descontos fora da realidade e sempre procure avaliações de outros consumidores. Navegue diretamente em sites oficiais, evite clicar em links desconhecidos e verifique se a página é segura, com o protocolo ‘https’ e o cadeado na URL. Pequenas precauções podem evitar grandes prejuízos”, aconselha.

Bianca também destaca que os cuidados devem ir além das compras online. “A segurança cibernética envolve o uso de senhas fortes, autenticação em dois fatores e atenção ao compartilhar dados pessoais. Com essas práticas, é possível aproveitar o Natal com mais tranquilidade e evitar as dores de cabeça causadas pelos crimes digitais”, afirma.

Além disso, produtos contrafeitos trazem uma preocupação a mais para os consumidores e a advogada alerta sobre os riscos. “Produtos falsificados ou adquiridos em sites fraudulentos podem trazer riscos graves, desde a perda de dinheiro até problemas com saúde e segurança. Ao comprar itens como eletrônicos, brinquedos ou cosméticos, é essencial priorizar lojas e marcas confiáveis. Produtos de origem duvidosa podem conter componentes perigosos, especialmente se forem destinados a crianças ou idosos”, finaliza Bianca.

Sobre a Nelson Wilians Advogados

Com 25 anos de atuação no mercado, a Nelson Wilians Advogados (NWADV) está hoje em todas as capitais brasileiras e cidades estratégicas do interior do país, totalizando 29 escritórios, e conta também com representação em países da América Latina, América do Norte e Europa. Essa característica possibilita proporcionar aos clientes uma atuação jurídica ágil, moderna e eficaz nas mais variadas áreas do Direito, como direito empresarial, direito trabalhista, tributário, societário, penal estratégico, imobiliário, do agronegócio e com ações relacionadas à LGPD, entre outros. A NWADV conta hoje com aproximadamente 1.100 advogados contratados e cerca de 657 mil processos ativos sob sua responsabilidade.