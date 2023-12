Natal Iluminado da Águia Branca chega a São Paulo com o Quinteto de Sopro

O tradicional ônibus iluminado da Viação Águia Branca, empresa de transporte rodoviário de passageiros do Grupo Águia Branca, chega à cidade de São Paulo com uma apresentação especial para os passageiros com músicas natalinas e participação do Papai Noel. No dia 10 de dezembro, o projeto leva a Orquestra de Sopro da Fábrica de Cultura para o Terminal Rodoviário Tietê

O projeto Fábrica de Cultura oferece espaços com oportunidades de acesso gratuito a uma intensa programação cultural. Criada com o objetivo de incentivar a interação com a comunidade, oferece cursos, sessões de cinema, shows, espetáculos teatrais, palestras, oficinas e exposições, além de salas para ensaio, bibliotecas e estúdios de gravação e captação de áudio com equipe técnica profissional. Criado em 2012, o projeto é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo.

Em sua 10ª edição, o ônibus Iluminado da Águia Branca chegou às estradas no dia 29 de novembro e começou o seu trajeto nas cidades de Linhares e Afonso Cláudio, no Espírito Santo. Ao todo, 59 cidades em seis estados receberão a visita de um dos dois ônibus iluminados decorados com 800 metros de luz de led e trilha sonora personalizada para celebrar a chegada das festas de fim de ano.

Para conferir as datas e as localidades que compõem o roteiro do ônibus iluminado, acesse o site: Natal Iluminado 2023.

Serviço

Data: 10 de dezembro

Horário: 20h

Local: Rodoviária do Tietê – saguão de embarque

Convidado: Orquestra de Sopro – Fábrica de Cultura

Entrada Franca