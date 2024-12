Natal Gastronômico no Centro Histórico: descubra as ofertas temáticas de final de ano

A gastronomia é uma parte importante do Natal. Por isso, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, realiza um Festival Gastronômico como parte do Festival de Natal de São Paulo. Diversos estabelecimentos da região central de São Paulo lançam combos e menus especiais com temáticas natalinas.

“Nossa parceria com os estabelecimentos comerciais do Centro é uma ação para fomentar o comércio local, criando oportunidades de conquistar novos clientes que vêm ao Centro em busca das atividades natalinas”, afirma o Secretário Municipal de Turismo, Rui Alves.

Locais como o For Quality, localizado no Centro Histórico, que oferece dois menus especiais que fazem lembrar uma verdadeira ceia: pernil desfiado ao molho de tomate caseiro com abacaxi grelhado, legumes, farofa com damasco e nozes e arroz branco ou arroz à grega com passas ou pernil fatiado com abacaxi grelhado, legumes, farofa com damasco e nozes, e arroz branco ou arroz à grega com passas. Os fãs de café terão diversas opções: no Grão Do Pátio, o cardápio tem torta de maçã, pão de queijo, kifle e café expresso.

Os estabelecimentos que não criaram cardápios especiais entraram no festival oferecendo preços com desconto ou promoções.

A ação busca proporcionar experiências inesquecíveis, celebrar a gastronomia local e fortalecer o comércio desta região da cidade. É uma oportunidade para os paulistanos e turistas aproveitarem os sabores e aromas típicos do Natal em um dos cenários mais históricos da cidade.

Confira os estabelecimentos participantes e os cardápios ou promoções:

O Alcachofra Natural Restaurante Vegetariano

R. da Quitanda, 114B – Centro Histórico de São Paulo

Cardápio Especial: Um buffet com suco e sobremesa.

Badaró Art Caffé

R. Líbero Badaró, 408 – Centro Histórico de São Paulo

Cardápio Especial: Um suco acompanhado de um quiche finlândia (quiche de pernil assado com farofa de bacon) e uma rabanada com sorvete de baunilha.

Bom Gosto Restaurante

R. São Bento, 525 – Centro Histórico de São Paulo

Cardápio Especial: Um sanduíche de pernil e uma Coca-cola.

Café Beco Da Quitanda

R. da Quitanda, 71 – Sé, São Paulo

Cardápio Especial: Um buffet à vontade ou um prato feito.

Cama E Café São Paulo

R. Roberto Simonsen, 79 – Sé, São Paulo

Cardápio Especial: Uma porpeta natalina recheada de mussarela e calabresa à moda papai noel com massa ao molho sugo acompanha taça de suco de uva integral ou refrigerante e pudim ou uma a manjedoura, porpetas envolto com purê de batata e arroz branco acompanha uma taça de suco de uva integral ou refrigerante e pudim.

Capítulo 1 Café

Rua Riachuelo, 85 Sé – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

Cardápio Especial: Uma fatia de bolo carrot cake e café com leite médio ou frappé com eclair de chocolate.

Central Dos Salgados

R. São Bento, 506 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

Cardápio Especial: Torta da casa e Coca-cola.

Delícias Da Vovó Sé

Praça da Sé, 33 – Centro Histórico de São Paulo

Cardápio Especial: O Panetone da vovó: mini panettone, calda de brigadeiro quente e capuccino com borda de avelã.

Fazenda Café

Largo São Francisco, 20 – Sé, São Paulo,

Cardápio Especial: Moccha de chocolate e uma fatia de bolo de chocolate com brigadeiro.

For Quality

R. Quinze de Novembro, 317 – 2 Andar – Loja 01 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo,

Cardápio Especial: Pernil desfiado ao molho de tomate caseiro com abacaxi grelhado, legumes, farofa com damasco e nozes, e arroz branco ou arroz à grega com passas (o pernil pode ser substituído por filé de frango ou filé de tilápia). Ou: Pernil fatiado com abacaxi grelhado, legumes, farofa com damasco e nozes, e arroz branco ou arroz à grega com passas (o pernil pode ser substituído por filé de frango ou filé de tilápia).

Grão Do Pátio

R. Roberto Simonsen, 88 – Sé, São Paulo

Cardápio Especial: torta de maçã, pão de queijo, kifle por e café expresso.

Maria Cristina Doces

R. Álvares Penteado, 188 – Centro Histórico de São Paulo

Cardápio Especial: Uma rabanada portuguesa com calda de vinho do porto acompanhada de café expresso.

Orange Juice & Coffee

R. Quinze de Novembro, 12 – Sé, São Paulo

Cardápio Especial: Shake de banana com café e um bolo caseiro ou sanduíche de pernil com soda italiana de guaraná.

Padaria Santa Efigênia

R. da Quitanda, 151 – Sé, São Paulo

Cardápio Especial: Uma fatia de panetone na chapa com chocolate belga acompanhado de café com leite ou chocolate ou fatia de pão de brioche com 2 ovos e bacon acompanhado de salada de frutas e 1 média.

Refúgio do Sabor

R. São Bento, 333 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

Cardápio Especial: Uma bebida napolitana gelada.

Stock Restaurante

Segundo Andar, R. Três de Dezembro, 43 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

Cardápio Especial: Costelinha suína com abacaxi dourado.

Supremos Café

R. Onze de Agosto, 26A – Sé, São Paulo

Cardápio Especial: croissant e expresso ou expresso e donuts com cobertura de frutas vermelhas.

Viella São Bento – Quitanda

R. São Bento, 514 – Centro Histórico de São Paulo, São Paulo

Cardápio Especial: Filet de salmão com molho de cogumelos e arroz natalino.