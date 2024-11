Natal em São Paulo: Magia e tradição no Circuito das Águas Paulista

O Natal promete ser um espetáculo de cores, música e magia no estado de São Paulo. De acordo com estudo recente do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), em parceria com a ABAV-SP/Aviesp e o Estado de São Paulo, o lazer se tornou a motivação de quase metade (49%) dos turistas que viajam para SP, é hoje o principal destino turístico do Brasil. De acordo com o CIET, 30% do público que visita os destinos de Natal de São Paulo é composto de visitantes de outras localidades. A maioria desses visitantes não pernoita ou hospeda-se em casas de familiares. Mesmo assim, espera-se uma ocupação média nos meios de hospedagem do estado por volta de 70% nesta época do ano.

Pensando em oferecer atrativos para os turistas, as cidades e regiões turísticas do estado estão se preparando para oferecer uma vasta programação natalina, com iluminação especial, atrações culturais e eventos que aquecerão o comércio e movimentarão a economia local. Cada município traz sua peculiaridade, com ações voltadas para todos os públicos, as celebrações ganham cores, luzes e alegria, criando um clima mágico que atrai milhares de visitantes. Confira as principais atrações de Natal nas regiões Turísticas Águas, Cultura e Negócios, Águas, Sabores e Saberes, e Circuito das Águas Paulista.

Região Turística Águas, Cultura e Negócios

Em Catanduva, as festividades começam no dia 6 de dezembro, com a inauguração da iluminação natalina nas praças centrais da cidade. O evento conta com a tradicional cerimônia em que o prefeito entrega as chaves da cidade ao Papai Noel. A cidade se transforma com apresentações de corais, orquestras e danças, enquanto o carro do Papai Noel percorre as ruas, distribuindo doces e levando a magia do Natal para todos os cantos.

Olímpia, conhecida por seu turismo termal, já começa suas festividades no final de novembro (27/11). Com decoração especial e iluminação, a cidade recebe a famosa Casinha do Papai Noel, onde as crianças podem fazer seus pedidos. Além disso, há uma programação cultural repleta de shows e apresentações para todas as idades.

Orindiúva, começa suas celebrações no dia 7 de dezembro, com apresentações culturais que envolvem shows e muita diversão nos três finais de semana que antecedem o Natal.

São José do Rio Preto é outra cidade que se prepara para brilhar. A partir de 22 de novembro, a cidade recebe o “Desfile Natal Luz,” com carros alegóricos e caminhões decorados pelas empresas locais. Os destaques ficam por conta das imponentes árvores de Natal de 20 metros de altura e do túnel de luz na represa municipal. Shows diários, trenzinho de Natal e a Vila do Papai Noel completam o cenário mágico.

Uchoa, que inicia suas festividades no dia 16 de novembro, ilumina suas praças e espaços públicos com luzes e enfeites natalinos. A cidade mantém a tradição com a montagem de um presépio de tamanho real, além de apresentar orquestras e o cinema ao ar livre na praça central, com exibição de filmes temáticos.

Região Turística Águas, Sabores e Saberes

Ibirá, que desde o início de novembro já está decorada com os tradicionais enfeites de Natal, recebe as festividades com um clima de serenidade e espiritualidade. A chegada do Papai Noel no dia 25 de dezembro é um dos momentos mais aguardados, e a cidade terá ainda a Missa do Galo, além de peças teatrais e apresentações culturais locais, sempre com o cenário encantador da Matriz de São Sebastião iluminada.

Em Novo Horizonte, a partir de 1º de dezembro, a cidade dá início ao “4º Sonho de Natal Iluminado”, que traz o tema “Volta ao Mundo”, com monumentos de diversos países representados nas luzes de Natal. A cidade será iluminada com 1 milhão de lâmpadas, e a festa movimenta a economia local, atraindo turistas e gerando emprego. A expectativa é de que cerca de 150 mil pessoas circulem pelo município, com 25% de turistas.

Sales, que inicia suas festividades no dia 12 de dezembro, encanta com sua decoração natalina e, como é tradição, o Papai Noel chega para distribuir brinquedos e alegria para as crianças da cidade.

Região Turística Circuito das Águas Paulista

Em Pedreira, as luzes de Natal começam a brilhar no dia 7 de dezembro, com o evento “Luzes de Natal – Illuminare”, que toma conta da Praça Angelo Ferrari. Além da decoração, a cidade oferece apresentações culturais, teatro, dança e musicais, além do evento “Revirada Cultural”, com praça de alimentação e diversas atividades para a família inteira.

Serra Negra se destaca com sua decoração impressionante, iniciando no dia 14 de novembro, com mais de 1 milhão de lâmpadas distribuídas em 25 pontos da cidade. Entre as atrações, destacam-se árvores de Natal gigantes, túnel de LED, presépio, além da tradicional “Parada de Natal”, que reúne centenas de participantes com alegorias e apresentações musicais.

Socorro, com suas luzes de Natal sustentáveis, inicia sua decoração no dia 23 de novembro e se prepara para completar 12 anos do programa “Luzes de Natal”, que utiliza garrafas PET recicladas em sua ornamentação. A cidade é um exemplo de sustentabilidade, com enfeites produzidos por artesãos locais com material reciclável coletados ao longo do ano pela comunidade. O evento é uma verdadeira celebração ao meio ambiente e à economia local.

As cidades estarão preparadas com todo carinho para receber os turistas de todo o estado, com um ambiente mágico e acolhedor. Se você ainda não escolheu o destino para o fim de ano, que tal aproveitar o clima natalino em uma destas cidades? Luzes, música, teatro e muita diversão esperam por você!