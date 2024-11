Natal dos Brinquedos chega ao São Bernardo Plaza

Este ano, a decoração de Natal do São Bernado Plaza Shopping traz como tema “O Natal dos Brinquedos”. Localizada na Praça de Eventos, no Piso L1, o espaço traz elementos divertidos e lúdicos para uma imersão completa no tema, como pelúcias, soldadinhos, espaços instagramáveis e outros. A árvore de Natal de 11 metros de altura é envolvida por itens decorativos para uma experiência completa na magia do Natal.

Para a diversão da criançada, o empreendimento traz brincadeiras gratuitas como jogo da memória, jogo da velha e trenzinho estático com escorregador. Para brincar, basta dirigir-se ao local das atividades.

O tema Natal dos Brinquedos vem ao encontro do posicionamento do São Bernardo Plaza como o maior complexo de lazer para a família de toda região: o empreendimento possui mais de 10 atrações infantis para a criançada aproveitar o passeio ao shopping. Com opções de eventos itinerantes e fixos, o empreendimento promete agradar ao público infantil de todos os gostos e diferentes idades. Entre as opções estão circuito infantil Show da Luna, espaço cheio de atividades Ocean Kids, espaço recreativo Safari Ball, parque indoor de trampolins Jump Mania, boliche para toda a família, XTREME ARENA – o paraíso dos gamers -, parque indoor de entretenimento Fantasy Park, brincadeira de Chute ao Gol e uma programação especial no Cinépolis. Além dessas opções, o empreendimento possui ainda a Floresta Encantada, playground infantil que possui espaço para os pequenos brincarem de forma gratuita em todos os pisos do shopping.

Fotos com o Papai Noel

O Papai Noel já está no São Bernardo Plaza Shopping e disponível para fazer fotos com os interessados! As fotos acontecem por ordem de chegada, de segunda à sábado, das 14h às 22h – com pausa das 18h às 19h – e aos domingos e feriados, das 14h às 20h – com pausa das 17h às 18h. Encerramento da fila acontece 30 minutos antes do fechamento do shopping. No dia 24 de dezembro, as fotos com o Noel acontecem até às 18h.

O trono do Noel fica localizado no Piso L2, próximo ao Clube Melissa. É permitido a presença dos melhores amigos peludos também, já que o shopping disponibiliza um trono pet para que eles participem do momento especial.