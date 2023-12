Natal do Parque Ibirapuera tem Show de Luzes e Casa do Papai Noel

O Parque Ibirapuera se transformou no mais belo cartão postal de São Paulo no período de Natal. Neste ano, a área pública paulistana reúne várias atrações natalinas para encantar os visitantes apaixonados pela magia do Natal, entre elas o tradicional Show de Luzes no Lago do Parque e a Casa do Papai Noel, ações lideradas por Kibon, há 80 anos levando felicidade e refrescância aos lares brasileiros.

A comemoração de Natal no Parque foi inaugurada no dia 2 de dezembro e se estenderá até dia 7 de janeiro, com acesso gratuito a todo público, e muitas atividades.

Muito aguardado pelos visitantes, o Show de Luzes no lago do Parque acontece cinco vezes ao dia, das 19h30 até as 22h. Com o tema “Sonho de uma noite de Natal”, o espetáculo iluminado tem projeção de imagens inspiradas em sonhos e desejos natalinos, com plataformas lúdicas flutuantes em forma de gigantes flores aquáticas. Já a coreografia das águas é guiada por uma trilha sonora original, inspirada em canções natalinas. Um show cheio de emoção e beleza para toda a família.

Além disso, na Casa do Papai Noel, o bom velhinho e seus elfos recebem os visitantes aos sábados e domingos, com muita animação e brincadeiras para as crianças e famílias, garantindo a felicidade dos pequenos, que têm a chance de fazer seus pedidos pessoalmente e registrar esse momento mágico em fotografia.

Com consagradas atrações, o Natal do Parque Ibirapuera deste ano, além de promover uma experiência única aos visitantes, também pretende propor a reflexão sobre um futuro melhor e mais sustentável. Como patrocinadora do evento, Kibon vai garantir o sabor para o passeio dos visitantes, com carrinhos de sorvetes que fazem a venda de picolés no parque.

“Em Kibon acreditamos na felicidade, por isso escolhemos o Natal para celebrar junto às pessoas a magia de tomar um sorvete. Estar nesta parceria com o Parque Ibirapuera marca este grande momento de celebração”, afirma Camila Conti, Head de Marketing de Sorvetes Unilever.

O evento é organizado pela empresa administradora do parque, Urbia.

Serviço:

Natal do Parque Ibirapuera

Até 7/1/24, das 19h30 às 22h

Portões de acesso: 9 e 10

Show de Luzes no Lago do Parque: 5x ao dia, a partir de 19h30, em todos os dias de atração.

Casa do Papai Noel: aos fins de semana, das 19h30 às 22h.