Natal do Embaixador: Gusttavo Lima reúne estrelas em show imperdível no SBT nesta terça (17)

O especial de fim de ano intitulado “Natal do Embaixador”, apresentado pelo cantor Gusttavo Lima, será exibido nesta terça-feira, 17, pelo canal SBT.

Gravado em São Paulo no final de novembro, o programa contará com a participação de renomados artistas da música sertaneja. Entre as atrações confirmadas estão Leonardo, Hugo & Guilherme e Alcino Lima, pai do anfitrião, que juntos prometem encantar os telespectadores com suas performances.

O evento também atraiu a presença de diversas personalidades do entretenimento. Entre os convidados ilustres estavam Silvia Abravanel, Carlos Alberto de Nóbrega, Yudi Tamashiro, Helen Ganzarolli, Renata Kuerten e Mauro Beting, que abrilhantaram ainda mais a ocasião.

Recentemente, Gusttavo Lima finalizou seu projeto “Buteco” com um grande show no estádio Morumbi, em São Paulo, realizado no último sábado, 14. A despedida deste festival contou com a participação de grandes nomes da música sertaneja como Leonardo e a dupla Maiara & Maraisa. Além disso, artistas como João Bosco & Vinicius, Paula Fernandes, Matogrosso & Mathias, Rick & Renner e Bruno & Denner também estiveram presentes.

O “Natal do Embaixador” promete ser uma festa memorável e um momento especial para todos os amantes da música sertaneja.