Natal do Complexo Tatuapé terá a primeira decoração LEGO® em shoppings no Brasil

O Complexo Tatuapé abre a temporada natalina com decoração inédita LEGO®. A abertura aconteceu no dia 26 de outubro com programação especial. Ao invés do trenó puxado pelas renas, o Papai Noel chegarou de metrô, saindo da Estação Palmeiras Barra Funda indo até o Tatuapé, na Linha Vermelha.

Depois, o bom velhinho seguiu para o Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, onde recebeu os visitantes com um divertido Flashmob, além de revelar os detalhes do cenário que conta com várias atividades gratuitas para toda a família: paredes de escalada, estações com peças LEGO®, espaços com games em tablets e consoles, realidade virtual e muito mais. O público presente foi convidado a vivenciar a magia do Natal de forma interativa e colaborativa, e montou uma Árvore de Natal de sete metros de altura com enfeites e blocos da marca. A ação foi liderada pelo Complexo Tatuapé, um dos maiores centros de compras, lazer e entretenimento de São Paulo, em parceria com o LUG Brasil, maior fã clube da marca LEGO® no Brasil.

“O Natal é um momento de celebração e queremos oferecer uma experiência única aos nossos visitantes, unindo imaginação e diversão. Além da decoração e ativações inéditas, a participação dos nossos clientes vai tornar possível criar essa árvore icônica, que vai marcar a memória de todos que passarem por aqui”, afirma Karen Cruz, gerente de marketing do Complexo Tatuapé.

Para comunicar as atrações, a campanha “A magia natalina começa na imaginação”, celebra a essência do Natal e convida o público a participar por meio de experiências criativas e lúdicas. O conceito destaca que o espírito natalino vai além das tradições, surgindo na construção coletiva de momentos únicos e inesquecíveis.

Ao longo dos próximos meses, os shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé vão promover uma série de atrações inspiradas no universo LEGO®.

SERVIÇO:

Decoração Natalina – Complexo Tatuapé

Data: de 26 de outubro de 2024 a 02 de janeiro de 2025

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 12h às 20h.

Encontro para troca minifigures – Shopping Metrô Tatuapé e Shopping Metrô Boulevard Tatuapé –

Dois lounges superdivertidos estarão disponíveis para os visitantes. Nesses espaços, a troca de minifigures.

Datas e horários: 23 e 24 de novembro – a partir das 14h

Onde: Shopping Metrô Tatuapé – Parque do Tatuapé e

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Oficina Make & Take – Dias 15, 16 e 17 de novembro

Oficinas LEGO® cheias de diversão, onde as crianças receberão um pacote surpresa de peças e instruções de montagem. E o melhor de tudo: elas poderão levar suas criações para casa como uma lembrança especial.

Inscrições: Retirada da senha do dia na loja Ri Happy piso Tatuapé.

Datas e horários: Dias 15 e 17 de novembro, das 12 às 16h30 no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé; dia 16 de novembro no Shopping Metrô Tatuapé. Vagas limitadas

Exposição Lug Brasil Complexo Tatuapé

Colecionadores de LEGO® exibirão suas incríveis criações únicas pelos corredores, dentro de vitrines com cúpulas. A curadoria é da LUG Brasil, que está escolhendo as melhores esculturas para encantar o público.

Período: 01 a 30 de novembro, segunda a sábado das 10 às 22h, domingos e feriados, das 12 às 20h

Onde: Shopping Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé

Complexo Tatuapé

Shopping Metrô Tatuapé

Endereço: Rua Dr. Melo Freire S/N, Tatuapé – São Paulo/SP – 03314-030

TEL.: (11) 2090-7400

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 20h.

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Gonçalves Crespo/Tuiuti, Tatuapé – São Paulo/SP – 03066-030

TEL.: (11) 2942-5800

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 12h às 20h.