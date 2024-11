Natal do Bem 2024: 2,7 milhões de luzes iluminam o Centro Niemeyer em Goiânia

O Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, transformou-se em um verdadeiro palco para as festividades natalinas, iluminado por uma impressionante decoração composta por 2,7 milhões de pontos de luz. O projeto “Natal do Bem 2024”, que teve início na quinta-feira, dia 14, promete encantar o público com uma vasta programação cultural gratuita que se estenderá por 53 dias.

A expectativa dos organizadores é atrair cerca de 1,5 milhão de visitantes ao longo do evento, que acontece de terça a domingo. Dentre as atrações destacam-se a monumental árvore de Natal, com 40 metros de altura, e espaços temáticos como o Palácio da Música e a Vila do Papai Noel. Além disso, os visitantes poderão desfrutar de uma série de atividades interativas e lúdicas, incluindo neve artificial, presépio, carrossel, trenzinho e uma imponente roda-gigante.

Promovido pelo governo estadual através da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do programa Goiás Social, o evento ocupa uma área superior a 30 mil metros quadrados no centro cultural projetado por Niemeyer. A celebração não apenas promove o espírito natalino, mas também oferece uma oportunidade única para vivenciar momentos de cultura e entretenimento em um ambiente encantador.