Natal de SP terá mais de 350 Papais Noéis em 2024

Faltam 47 dias para o Natal e o Estado de SP recebe mais de 350 Papais Noéis este fim de semana. O primeiro chegou na Zona Leste da capital. Depois foi a vez de Bauru, Marília e Limeira receberem o bom velhinho.

Apenas neste fim de semana, no sábado (9) e domingo (10), mais de 45 Papais Noéis farão suas chegadas em diversos pontos do estado, anunciando uma das épocas mais aguardadas pelas famílias e pelas crianças.

Já no feriado de 15 de novembro e no final de semana seguinte, outros 20 chegam a vários locais do estado. Até o Natal, espera-se que mais de 350 papais noéis estejam espalhados por shoppings, restaurantes, parques e eventos em todo o Estado de SP, prontos para encantar crianças e adultos.

O São Paulo para Crianças (saopauloparacriancas.com.br) é uma plataforma oficial de turismo infantil do governo do estado de SP e maior guia de passeios e lazer para famílias e crianças do Brasil, realizou um levantamento mapeando as atrações natalinas do estado, festas e eventos gratuitos para a população.

Tem de tudo: papai noel chegando de metrô, de helicóptero, de carro, a pé, e com temas diversos nos mais de 100 shoppings do Estados de SP.

Os eventos e decorações trazem atividades e espaços gratuitos para brincar, como escorregador gigante, globo de neve e outras atrações interativas. São Paulo contará ainda com uma série de natais temáticos em 2024, com personagens.

O Estado se tornou um destino completo para quem deseja curtir o Natal em família, com programação a partir de outubro e se intensificando em novembro. Além dos shoppings, a cidade conta com a famosa árvore de Natal do Parque Ibirapuera (que este ano contará ainda com um castelo de neve do Artico Neve), a Árvore do Parque Villa Lobos, os ônibus iluminados da prefeitura de SP, entre outras atrações.

No interior, há o Natal de Holambra, Campos do Jordão e muitos outros eventos próximos da capital. São Paulo também está repleta de espetáculos e shows natalinos em teatros e casas de shows, além de parques temáticos como eventos de Natal no Hopi Hari, Wet’n Wild, Parque da Mônica e atrações na rede hoteleira.

As famílias são responsáveis pela maior parte das compras de viagens no Estado de SP, de acordo com a Fundação Seade. “Destinos que agradam famílias são inclusivos e mais seguros para todos os públicos. A presença das crianças traz vantagens para toda a cadeia do turismo, tornando o setor mais completo”, afirma o secretário Roberto de Lucena, da Setur-SP.

Confira detalhes da agenda da chegada do Papai Noel nos shoppings de SP neste fim de semana:

7 de Novembro de 2024

19:30 – Jau Shopping

8 de Novembro de 2024

19:00 – Maxi Shopping Jundiaí

19:00 – RibeirãoShopping (Natal Mágico)

9 de Novembro de 2024

09:00 – Metrô Tucuruvi (tema: Looney Tunes), Campo Limpo (tema: Turma da Mônica)

10:00 – Shopping Taboão

11:00 – Super Shopping Osasco (tema: Bolofofos), SP Market

12:00 – Plaza Sul (Minions), Pátio Paulista, Metrô Itaquera (show do Mundo Bita)

14:00 – Villa Lobos, Praça da Moça, Jundiaí Shopping, Interlagos, Frei Caneca, Atrium

15:00 – Jardim Sul, Jardim Oriente, Campinas Shopping (Natal Disney) e Central Park Cotia

15:00 – Shopping Center Lapa

16:00 – Shopping Cidade Sorocaba

16:00 – Esmeralda Shopping Marília

17:00 – Serramar Shopping Caraguatatuba

17:00 – Metrópole

17:30 – Jaraguá Indaiatuba

18:00 – Praiamar Shopping, Penha, Boulevard Shopping Bauru (tema Bolofofos)

18:00 – Limeira Shopping

19:00 – Parque Shopping Barueri, Morumbi, Jaraguá Araraquara e Tivoli Shopping

19:30 – Rio Claro

10 de Novembro de 2024

09:00 – Iguatemi Campinas

10:00 – Center Norte

11:00 – Grand Plaza

14:00 – São Bernardo Plaza, Mooca

15:00 – Parkshopping São Caetano, Ibirapuera

15:00 – Shopping Park Botucatu

15:30 – Santa Cruz

16:00 – Franca Shopping

16:00 – Shopping Santa Úrsula (Ribeirão Preto)

17:00 – Brisamar Shopping

Para mais informações, consulte a plataforma São Paulo para Crianças e encontre a programação completa de Natal de 2024.