Natal começa reforçando os laços de fraternidade em São Caetano

Já é Natal em São Caetano! No primeiro fim de semana de programação da Prefeitura, famílias inteiras aproveitaram os eventos para reforçar os laços de união e fraternidade. Árvore natalina gigante, Vila de Natal e túneis iluminados compõem os cenários preparados para emocionar pessoas de todas as idades. Em todas elas, a participação do personagem mais aguardado pelas crianças: o Papai Noel.

“A Festa do Natal em São Caetano está muito bonita. Tudo preparado especialmente para os nossos moradores. Deixo o meu convite para que todos prestigiem a programação”, ressaltou o prefeito José Auricchio Júnior.

Na noite de sexta-feira (6/12) foi inaugurada a imponente árvore de Natal da Praça dos Imigrantes, com 24 metros de altura. Apresentação de balé, de personagens natalinos e infantis, como o boneco de neve e o Soldadinho de Chumbo, e a cantora Shaline Zanona (acompanhada do maestro Ogair Júnior), contribuíram para abrilhantar ainda mais a noite.

“Está tudo muito lindo, cada detalhe. Nós voltamos à infância e as crianças adoram. Eles só falavam disso na semana”, afirmou a contadora Michelly Barbosa, que levou os filhos Cauã, de 5 anos, e Stéphanie, de 8, para acompanhar a abertura da programação.

No dia seguinte foi a vez da inauguração da Vila de Natal, que estará aberta de terça à domingo, das 10h às 21h, no Espaço Verde Chico Mendes. A presença do Papai Noel está confirmada para todos os fins de semana, das 19h às 21h.

Também no sábado (7/12), milhares de pessoas prestigiaram a passagem da Caravana de Natal de Coca-Cola pela cidade.

O Natal em São Caetano também tem como destaque o show do cantor Guilherme Arantes, no dia 23 de dezembro. A programação completa pode ser acessada no site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br).