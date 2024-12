Natal com sabor de diversão: kit de cozinha de brinquedo para pequenos chefs

Preparar delícias na cozinha é uma tradição de Natal que atravessa gerações — e agora, a garotada pode entrar nessa magia de forma ainda mais divertida! Pensando nos pequenos apaixonados por culinária, a Zucatoys, marca de brinquedos com quase 30 anos de tradição, traz kits de cozinha, com acessórios modernos, comidinhas e detalhes realistas que podem ser boas opções de presentes neste Natal.

Os kits da linha Cook House convidam as crianças a soltarem a imaginação em brincadeiras como chef de restaurante, anfitriã de um jantar especial ou até de um reality show de culinária!

Além de superdivertidos, os kits vêm em embalagens coloridas e têm um preço que cabe no bolso: menos de 150 reais.

Veja as sugestões que prometem arrancar sorrisos e transformar o Natal em um momento ainda mais especial:

Grand Cozinha (ref. 7815) – O kit vem com uma bancada composta por cooktop, forno com porta que abre, uma pia para lavar prato e até uma geladeira com freezer e saída para água gelada, como os modelos de hoje. Traz ainda uma série de acessórios para cozinhar (espátula, concha, faca), frigideira, panela com tampa, assadeira, prato e comidas de brincar (frango assado, ovo frito e legumes).

Preço médio ao consumidor: 128,99 reais

Cooktop Geladeira (ref. 8071) – Além do fogão com forno que abre para colocar assados e geladeira com compartimento na porta para água gelada, o kit inclui utensílios e acessórios, como frigideira com tampa, assadeira com frango e uma forminha de gelo.

Preço médio ao consumidor: 109,99 reais.

Cooktop Porta-Mantimentos e Pressão (ref. 8077) – Neste kit, o cooktop com forno que abre, vem acompanhado de assadeira com frango, acessórios de cozinha, frigideira com tampa e panela de pressão. Tem ainda uma série de porta-mantimentos de diferentes tamanhos para armazenar arroz, feijão e outros alimentos na hora de brincar.

Preço médio ao consumidor: 99,99 reais.

Show de Cozinha (ref. 8229) – A caixa vem recheada de miniaturas de utensílios e eletroportáveis para preparar delícias de brincadeira. No kit tem liquidificador, batedeira, forma de bolo, panela de pressão e frigideira com tampa, porta-mantimentos, espátula, faca e concha de sopa.

Preço médio ao consumidor: 75,99 reais.

Os kits da Zucatoys podem ser complementados com outros acessórios de cozinha da marca, como conjunto de mantimentos, air flyer, cafeteira, pratos e talheres, panelas, além de itens para lanche. Disponíveis nas melhores lojas de variedades, papelarias e de brinquedos, e também na loja virtual da marca – lojazucatoys.com.br