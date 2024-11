Natal chega mais cedo em São Caetano com ônibus municipais decorados com 3 mil lâmpadas

Natal é tempo de alegria, reflexões, solidariedade e decorações. Em São Caetano, quem utiliza os ônibus municipais, além de não precisar pagar passagem, por conta do Programa Tarifa Zero, poderá ter a experiência de realizar seu itinerário dentro de um veículo totalmente decorado para o Natal com mais de 3 mil lâmpadas externas, além de uma decoração interna festiva.

Os ônibus (prefixos 2362 e 2468) percorrerão todas as linhas, em dias distintos, sempre das 18h30 à 0h30. Na noite de terça-feira (12/11), quando os ônibus começaram a operar decorados, eles fizeram o itinerário pelas Linhas 02 (Circular Gerty) e 07 (Circular Boa Vista).

A novidade nos ônibus agradou a população, que já aguarda ansiosa pela chegada do Papai Noel. “Depois de um dia de cansaço do trabalho é muito gostoso a gente pegar um ônibus que respira Natal, uma época maravilhosa, de fraternidade entre as pessoas”, disse Thaís de Paula Santos.

Thaís de Paula Santos/Eric Romero / PMSCS

Quem também gostou muito de pegar o ônibus todo decorado foi Eliã Cabral Toledo Carmini, 20 anos. “A viagem fica muito mais agradável, as pessoas exalam alegria, tudo isso por conta da chegada da época de Natal”, disse o rapaz, que estava saindo do trabalho e indo para a faculdade.

Eliã Cabral Toledo Carmini/Eric Romero / PMSCS