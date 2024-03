Nasi lança o álbum solo Rocksoulblues no Sesc 14 Bis

No dia 04 de abril (quinta-feira) NASI sobe ao palco do Teatro Raul Cortêz, no Sesc 14 Bis, para o show de lançamento de seu mais recente trabalho solo, o álbum ROCKSOULBLUES. Os ingressos estão à venda aqui.

O repertório do show apresenta as oito faixas do álbum Rocksoulblues, disponíveis em todas as plataformas digitais, a maioria composta ou interpretada por artistas que Nasi sempre admirou, como Zé Rodrix, Tim Maia, Erasmo Carlos, Jerry Lee Lewis e Martinho da Vila, gravadas em versões surpreendentes e diferentes das originais.

Além das músicas que compõem a nova obra de Nasi, farão parte do setlist muitas outras músicas, algumas de outros trabalhos solos de sua extensa carreira, como “Feitiço” , “Perigoso”, “Rockixe” , “Poeira nos Olhos”, “O Rei da Cocada Preta” , entre outras.

Canções de sucesso com o IRA! não deverão faltar, como “Tarde Vazia”, “Milhas e Milhas” e uma maravilhosa versão em blues de “Dias de Luta” com a participação especial de Igor Prado, renomado guitarrista do Blues Nacional e reconhecido no exterior.

Completam o forte time de artistas que farão participações neste aguardado show, Nanda Moura, cantora e guitarrista de Blues de grande destaque nacional. Além dela, Denilson Martins , excelente saxofonista, virtuoso e respeitado na cena paulista e o guitarrista Jeff Berg, produtor e engenheiro musical de Nasi e também do IRA!.

Obras Rocksoulblues

“Rosa Selvagem” (MC 5)

“Não Te Quero Santa” (Erasmo Carlos)

“O Caveira” (Martinho da Vila) Participação Especial Nanda Moura e Jeff Berg

“Não Vá Me Machucar” (Rolling and TumblIin) Participação Especial Nanda Moura e Jeff Berg

“Você Quer Apostar?” (Tim Maia) Participação Especial Denilson Martins

“Devolve Meus LP’s” (Zé Rodrix) Participação Especial Denilson Martins

“Blues do Gato Preto” (Johnny Boy & Nasi) *Participação Especial Igor Prado

“Dias de Luta” (Edgard Scandurra) *Participação Especial Igor Prado

Mais informações sobre o álbum aqui.

Serviço

Nasi – Show de lançamento do álbum solo Rocksoulblues

Data: 04 de abril (quinta-feira)

Horário: 20h

Local: Sesc 14 Bis, Teatro Raul Cortêz

Endereço: Rua Plínio Barreto, 285 – Bela Vista – São Paulo

Ingressos: venda a partir de 26 de março

Banda Nasi: Evaristo de Pádua (bateria), Johnny Boy (baixo), Digão Lancelotti (guitarra) e André Youssef (teclados)

Participações especiais: Nanda Moura, Igor Prado, Denilson Martins e Jeff Berg

Mais informações: https://www.sescsp.org.br/unidades/14-bis/