Nasce Benjamin, filho de Rebeca Abravanel e Alexandre Pato

Rebeca Abravanel e Alexandre Pato já são pais. Nasceu saudável o pequeno Benjamin. A criança veio ao mundo no dia 12 de janeiro, mas só agora que a informação foi confirmada pela assessoria do SBT.

Desde o dia 14 que mamãe e bebê estão em casa. O anúncio da gestação aconteceu em setembro do ano passado. Benjamin é o 13º neto de Silvio Santos, pai de Rebeca (ela é a filha número 5).

Rebeca e Pato começaram a namorar no final de 2018 e oficializaram a união no ano seguinte. Em 2021, ela interrompeu seu trabalho como apresentadora no SBT para seguir com o marido para os Estados Unidos, onde ele jogou pelo Orlando City.

Em maio do ano passado, Rebeca e Pato voltaram a morar no Brasil. O atacante havia assinado contrato para defender o São Paulo, em sua terceira passagem pelo tricolor. O compromisso terminou no final de 2023.