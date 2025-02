Nasce a primeira ursa polar da América Latina no Aquário de São Paulo

Em um evento significativo para a vida selvagem da América Latina, o Aquário de São Paulo anunciou o nascimento de sua primeira ursa polar, ocorrido em 17 de novembro de 2024. A revelação das imagens da recém-nascida foi feita na última quinta-feira, 13.

Nomeada Nur, a filhote é o primeiro exemplar da espécie a vir ao mundo em solo latino-americano. Sua mãe, Aurora, e seu pai, Peregrino, são ursos polares oriundos da Rússia e estão sob os cuidados do aquário há uma década.

As imagens do nascimento foram capturadas por câmeras instaladas na área destinada aos animais. As gravações mostram a pequena ursa, que nasce sem pelos, sendo cuidadosamente lambida pela mãe e depois colocada sobre seu corpo, um gesto essencial para manter o calor e assegurar a sobrevivência do filhote durante suas horas iniciais.

Nur com a mãe, Aurora. — Reprodução/ Aquário de SP

Veterinários do Aquário destacam que o primeiro ano de vida de um urso polar é crítico, especialmente nas primeiras horas após o nascimento. Os filhotes são extremamente frágeis e necessitam de cuidados constantes e monitoramento rigoroso para garantir que quaisquer complicações sejam prontamente tratadas.

A suspeita de que Aurora estivesse grávida surgiu a partir da observação atenta dos comportamentos dela. Mudanças como maior permanência em sua toca, diminuição na interação com Peregrino e um comportamento mais letárgico foram sinais claros para a equipe do aquário.

O Aquário explicou que, no contexto da reprodução dos ursos polares, a separação entre fêmea e macho é um comportamento natural e crucial. Na natureza, esses animais são solitários, exceto durante a época de acasalamento. Após a cópula, o macho não participa dos cuidados com os filhotes; em vez disso, a fêmea se afasta em busca de um local seguro para dar à luz e proteger sua prole.

A presença do macho poderia ser uma fonte de estresse para a mãe e o filhote.

Imagens divulgadas pelo aquário mostram Nur dormindo confortavelmente ao lado de sua mãe e momentos preciosos entre os dois. Os pais Aurora e Peregrino continuam a desempenhar papéis fundamentais no bem-estar da jovem ursa enquanto ela cresce em um ambiente protegido e monitorado.

Peregrino e Aurora, pais da Nu – Reprodução/ Aquário de SP

Essa ocorrência não apenas marca um marco importante para o Aquário de São Paulo, mas também destaca os esforços contínuos em conservação e educação sobre espécies ameaçadas.