Nascar Brasil: Vinny Azevedo celebra retorno com pontos e boas disputas

O domingo de velocidade do piloto paraense Vinny Azevedo (@vinnyap) foi cheio de emoção. Em parceria com o paranaense Luis Trombini, ele disputou as 100 Milhas de Cascavel, prova válida pela sexta etapa da Nascar Brasil. Depois de mais de uma hora de prova, a dupla celebrou o sétimo lugar e vários pontos conquistados para o campeonato de Luis Trombini, que participa desde o início da temporada.

“Foi um final de semana espetacular. Meu objetivo era completar a prova e não comprometer o campeonato do Luis, já que entrei agora. Cumprimos a meta e ainda fizemos pontos importantes nos dois estágios, depois de boas disputas no grid geral e dentro da categoria challenge. Estou feliz pelo resultado e por poder estar na pista novamente”, conta o piloto Vinny Azevedo, que levou em seu carro as marcas do BANPARÁ, Vet Pet e NUTMEG B12.

A dupla largou da sétima posição e chegou a andar em terceiro. Porém, pra se livrar de um acidente, precisou sair da pista. Com isso, terminou na sétima colocação da Challenge.

O próximo encontro da dupla será no dia 13 de outubro, com a disputa da etapa no Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS).

“É uma pista com características parecidas com a de Cascavel, muita rápida, desafiadora, e que não permite erro. Vou seguir me preparando para fazer um bom papel”, completou Vinny.