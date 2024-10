Nascar Brasil: Victor Andrade vai em busca de título em Tarumã

A Nascar Brasil viverá um final de semana de decisão de mais um de seus campeonatos que integram a temporada. A etapa que será disputada no Autódromo de Tarumã marca a final do Campeonato Brasil, composto por seis etapas. Líder na classificação Overall e segundo colocado no Campeonato Brasil, Victor Andrade chega confiante para a disputa de um título, mas de olho na manutenção da liderança geral.

“Temos mais uma final de campeonato dentro de um campeonato de oito etapas. Será a última antes da grande final. Tenho uma certa diferença de pontos para tirar e ver como vamos finalizar. A confiança é grande em buscar esse título e seguir como líder no Overall”, aponta o piloto que conta com o patrocínio da Racon Consórcios, ISA´S Transportes, Carraro Seguros e Ajudante PX.

No Campeonato Brasil, Victor Andrade está 31 pontos atrás de Jorge Martelli. Porém, a etapa dará pontuação para o treino de classificação, corrida 1 e corrida 2, totalizando 75 pontos em disputa.

“É uma missão difícil, mas tudo pode acontecer em uma pista como Tarumã”, afirma Victor.

Victor Andrade quer seguir líder de olho em título

(Rodrigo Guimarães)

A programação na pista gaúcha será aberta na sexta-feira, com treino extra, às 16h15. No sábado acontecem dois treinos livres, às 9h20 e 12h40, com o classificatório às 16h15, com apenas duas voltas para cada carro. As corridas estão previstas para domingo, 9h10 e 14h20, com transmissão ao vivo no youtube/NascarBrasil, youtube/HIghSpeedBrazil e, domingo, no BandSports.

Classificação Overall Challenge Nascar Brasil

1º – Victor Andrade, 221 pontos

2º – Jorge Martelli, 211 pontos

3º – Gui Backes, 189 pontos

4º – Felipe Tozzo, 175 pontos

5º – Luis Trombini, 144 pontos

6º – Gabryel Romano, 141 pontos

7º – Leo Yoshi, 127 pontos

8º – Nick Monteiro, 126 pontos

9º – Marcel Jorand, 94 pontos

10º – Giovani Girotto, 89 pontos

11º – Julio Campos, 72 pontos

12º – Edson Reis, 54 pontos

13º – Alexandre Kauê, 51 pontos

14º – Brendon Zonta, 51 pontos

15º – Rodrigo Sperafico, 42 pontos

16º – Beto Monteiro, 37 pontos

17º – Zezinho Muggiati, 29 pontos

18º – MC Gui, 28 pontos

19º – Dorivaldo Gondra, 28 pontos

20º – Antonio de Carvalho, 25 pontos

21º – Leandro Totti, 24 pontos

22º – Thiago Lopes, 22 pontos

23º – Luis Debes, 16 pontos

24º – Rafael SEibel, 15 pontos

25º – Felipe Malinowski, 10 pontos

22º – Thiago Lopes, 8 pontos