Nascar Brasil: Victor Andrade celebra vitória na estreia em Campo Grande

O desafio da mudança de categoria e da estreia em uma pista desconhecida mostrou que Victor Andrade está pronto para encarar a temporada da Nascar Brasil. Logo na primeira corrida, o paulista de apenas 20 anos largou da 14ª posição para vencer na categoria Challenge e somar seus primeiros pontos no campeonato.

“Foi uma das corridas mais insanas que já participei. Por conta do resultado no classificatório, entrei pensando apenas em terminar a prova e me livrar dos acidentes, mas as coisas foram acontecendo, o carro estava bom e as ultrapassagens foram perfeitas. Quando vi, já estava andando na frente. É muito legal vencer na estreia na categoria e, também, chegar em uma boa posição no geral. Muito feliz com o resultado e, sem dúvida, tirei um peso das minhas costas”, conta o piloto patrocinado pela XBRI Pneus.

Na corrida 2, o carro de Victor Andrade apresentou uma quebra logo nas primeiras voltas e ele não conseguir chegar ao final. Com esta combinação de resultados, ele figura no top 5 da classificação da categoria Challenge.

A próxima etapa será ainda mais desafiante. A Nascar Brasil fará a oval track, no anel externo do Autódromo de Goiânia, no dia 14 de abril.

Classificação Categoria Challenge Nascar Brasil

1º – Nick Monteiro, 36 pontos

2º – Luis Trombini, 28 pontos

3º – Gabryel Romano, 26 pontos

4º – Gui Backes, 25 pontos

5º – Victor Andrade, 25 pontos

6º – Giovani Girotto, 22 pontos

7º – Jorge Martelli, 16 pontos

8º – Alexandre Kauê, 14 pontos

9º – Felipe Tozzo, 14 pontos

10º – Edson Reis, 9 pontos

11º – Dorivaldo Gondra, 8 pontos

12º – MC Gui, 8 pontos

13º – Leo Yoshi, 7 pontos