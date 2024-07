Nas rodas da mobilidade coletiva – Lat.Bus 2024 – São Paulo Expo

O mercado da mobilidade rodoviária coletiva tem um encontro marcado na Lat.Bus 2024, que será realizada de 6 a 8 de agosto no São Paulo Expo, na capital paulista. Fabricantes de chassis e encarroçadoras que participarão do evento já anteciparam algumas novidades que serão destaques na mostra. Mas não serão apenas novos ônibus que serão revelados na Lat.Bus 2024, que terá ainda muitos lançamentos em produtos e serviços em tecnologia, peças, componentes e assessórios. Paralelamente à exposição, ocorrerão os seminários da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) e da Associação Brasileira de Apoio à Terceira Idade (Abrati), o Fórum de Transporte Sustentável, o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes de Mobilidade, o Fórum Paulista de Secretários de Transporte e a Oficina de Tecnologia.

Na Scania, a principal novidade para a Lat.Bus 2024 será o K 230E B4x2LB, o ônibus elétrico que será produzido na fábrica de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. As vendas terão início na própria feira, e as primeiras unidades devem sair da linha de montagem no segundo trimestre de 2025. O K 230E B4x2LB tem autonomia de 250 a 300 quilômetros e opções de quatro ou cinco pacotes de baterias. O propulsor é chamado de EMC 1-2, tem potência contínua de 230 kW (310 cavalos) a 1.750 rpm, torque de 224,3 kgfm disponível a qualquer rotação (curva plana em regime contínuo) e potência de pico de 300 kW (407,8 cavalos) a 1.400 rpm. Ligado a um câmbio com duas marchas, tem tração 4×2 e comporta carrocerias de 12 a 14 metros – capacidade média para 80 passageiros –, na configuração de piso baixo ou normal. As baterias do ônibus elétrico da Scania serão de NMC (lítio-níquel-manganês-cobalto).

Aliás, se depender da quantidade de ônibus elétricos presentes, haverá fila nas tomadas da Lat.Bus 2024.

A Volvo Buses apresentará seu ônibus biarticulado 100% elétrico, o primeiro produzido no Brasil, que está em fase de teste. Já o BZL elétrico padrão passou por testes em Curitiba e São Paulo e teve unidades adquiridas pela Viação Redentor, um dos operadores do sistema de transporte urbano de Curitiba, no Paraná. O modelo Volvo entregue para a Viação Redentor foi montado com carroceria Marcopolo Attivi, com uma estrutura desenvolvida para chassi 100% elétrico. Tanto o modelo padrão quanto o biarticulado elétrico serão produzidos no complexo industrial da Volvo em Curitiba.

O elétrico urbano e-Volksbus será uma das atrações da Volkswagen Caminhões e Ônibus na feira. O modelo elétrico já começou o processo de homologação em Curitiba e também passará por testes em São Paulo, para a homologação junto à SPTrans. Outra que aposta na mobilidade elétrica é a paulista Eletra, que mostrará os ônibus escolares com tecnologia de tração elétrica e integração da empresa e carroceria da Caio. A Maxion apresentará um chassi integrado com Battery Pack para ônibus elétricos, totalizando 288 KWh de capacidade energética.

A Mercedes-Benz, que já comercializa desde o ano passado o ônibus elétrico urbano eO500U, produzido na fábrica de São Bernardo do Campo, mostrará na Lat.Bus uma evolução do modelo a diesel OF 1621 com tecnologia BlueTec 6, atendendo à legislação de emissões Proconve P8 (Euro 6). Desenvolvido especialmente para fretamento contínuo de trabalhadores de empresas, indústrias e outras demandas corporativas, será um dos destaques do estande da marca.

Na Iveco Bus, que também trará modelos elétricos, a ideia é apresentar na Lat.Bus um portfólio renovado de ônibus para o segmento escolar, urbano, rodoviário e de turismo. As principais novidades vêm da linha Daily Minibus – o chassi 17-210 G movido a gás natural e biometano para o transporte urbano – e o chassi 17-280, que estreia a versão com suspensão pneumática. Também será exposto o ônibus escolar Bus 10.190 (ORE 2), produzido em parceria com a encarroçadora paranaense Mascarello.

Em 2024, a gaúcha Marcopolo, a maior encarroçadora de ônibus do Brasil, completa 75 anos de atuação, e as comemorações serão realizadas durante a Lat.Bus 2024. Entre as atrações da marca está o Viaggio G8 1050, que vem complementar a linha Paradiso. Além dos modelos Vissta Buss 345 e Vissta Buss 365, da família NB1, a encarroçadora catarinense Busscar promete levar outras novidades para o segmento, o que já é esperado pelo mercado de ônibus rodoviários. A Irizar Brasil também lançará um modelo rodoviário, o i6S Efficient. Segundo a sucursal brasileira da empresa espanhola, o novo design exterior engloba uma nova geometria e a substituição dos retrovisores tradicionais por câmeras inteligentes, que melhoram o coeficiente aerodinâmico.