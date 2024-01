Narradora supera tumor que arriscou acabar com sua voz e narra jogo do Flamengo

A transmissão de jogo entre Nova Iguaçu x Flamengo, pela segunda rodada do Campeonato Carioca neste domingo (21), às 18h, terá um componente diferente para a narradora Luciana Zogaib. Ela será a voz do jogo no canal Goat, projeto esportivo que exibe o estadual do Rio no YouTube.

Para Luciana, será um momento de emoção e superação. Será o primeiro jogo que ela narrará depois de se recuperar completamente de dois pequenos tumores na tireoide, descobertos no fim do ano passado. A doença arriscou o seu principal instrumento de trabalho: a voz.

“Eu tinha dois nódulos na tireóide, e a minha médica, em exames de rotina, notou que esses nódulos mudaram de aspecto, e solicitou uma biopsia. Mas a biopsia não determinou o que se eram benignos ou malignos”, afirmou Luciana em conversa com o F5.

Imediatamente, Luciana começou a ficar preocupada em relação ao seu principal instrumento de trabalho. Depois de diversos exames, sem resposta, com todo o medo que tinha, ela preferiu marcar uma cirurgia para novembro.

Luciana sabia que existia uma chance pequena de tudo dar errado. Mas teve medo. “Eu sabia que a chance era muito pequena de perder a voz ou de ter um problema muito mais grave. Mas quando acontece com a gente, a gente fica com muito medo. Não tem jeito”, afirmou.

Luciana, após o procedimento, teve uma boa notícia: os tumores eram benignos, e tudo ficaria bem com a retirada feita pela cirurgia. A recuperação com a fonoaudióloga foi tão rápida que surpreendeu quem a acompanha de perto.

Já nesta semana, ela retornou ao trabalho na rádio Roquette Pinto FM, onde trabalha no Rio de Janeiro. “A voz ainda não tem a mesma potência de antes, mas é transitório. Me sinto bem, e é o que importa”, falou emocionada.

Mas sua volta à narração mesmo é neste domingo, e logo com uma transmissão do Flamengo, time de maior torcida do Brasil. Luciana não esconde a felicidade.

“Estava sem narrar no Goat desde novembro, e ter uma oportunidade em um jogo como esse, com uma partida do Flamengo, é animador. Sei que vai ter haters, sempre tem, mas estou confiante”, concluiu.