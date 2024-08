Narrador da Globo pede desculpas a jogadora de vôlei de praia do Brasil

Gustavo Villani se envolveu em uma polêmica durante a transmissão do jogo de vôlei de praia da dupla Ana Patrícia Ramos e Duda Lisboa nesta terça-feira (30). O narrador da Globo vibrou com um ponto brasileiro sobre o duo espanhol após uma jogada inesperada da mineira. Ana dominou a bola no peito e a jogou no chão do outro lado da rede da quadra na arena do Campo de Marte, em Paris.

O funcionário do grupo Globo então chamou Ana Patrícia de “peituda”. “Bolão! Que espetáculo, você merece! Peituda! Ana Patrícia para o Brasil”, vibrou Villani, que costuma usar o termo nas transmissões de futebol para se referir aos times e jogadores valentes.

Só que a empolgação de Villani ganhou repercussão nas redes sociais com muitas pessoas classificando como capcioso o comentário. O apresentador fez um vídeo no Instagram explicando o episódio nas Olimpíadas. “Desculpe o mau jeito do locutor empolgado, Patrícia. Sabe como é. Tamo junto, craque. Sigam arrebentando, você e Duda emocionam o Brasil!”, escreveu o jornalista na legenda.

Nos comentários, Ana Patrícia mostrou ter levado na esportiva o comentário. “Que isso!! Foi sensacional. Muito obrigada pela torcida. Vamos!”, comentou a jogadora de vôlei de praia.