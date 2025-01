Narcisa rejeita rótulo de ‘socialite’

Narcisa Tamborindeguy, empresária e influenciadora digital de 58 anos, expressou sua insatisfação em relação ao rótulo de “socialite” durante uma recente entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record. A advogada, que conquistou o público com sua personalidade vibrante e autêntica, afirmou que essa designação não condiz com sua verdadeira identidade.

Em suas declarações, Narcisa destacou que não se identifica com o termo, considerando-o ultrapassado. “Eu não gosto, porque eu não sou. Eu sou advogada, jornalista, influencer… sou amada pelo povo. Isso é algo do passado”, comentou com um toque de humor, referindo-se à expressão francesa ‘passé composé’, que sugere uma ideia de antiquado.

A influenciadora enfatizou seu papel ativo no mercado de trabalho, ressaltando que sua trajetória vai muito além do que o título de socialite sugere. “Trabalho arduamente em campanhas publicitárias e estou sempre envolvida em diversas atividades. Ser socialite implica em uma vida mais passiva, e isso não se aplica a mim. Sou empresária e uma líder”, declarou.

Narcisa também comentou sobre seu famoso bordão “Ai, que loucura”, refletindo sobre as experiências intensas que viveu. “Minha vida é uma sequência interminável de loucuras. Já vivenciei tantas situações que perdi a conta dos selos que poderia usar para classificá-las. Apenas continuo vivendo e sobrevivendo”, finalizou.

Essas declarações revelam não apenas a visão pessoal de Narcisa sobre sua imagem pública, mas também um desejo de redefinir a forma como é percebida pela sociedade.