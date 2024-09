‘Não seja escravo do dinheiro’, diz Gusttavo Lima a bordo de um iate com diária de mais de R$ 1 mi

Gusttavo Lima decidiu comemorar os 35 anos em grande estilo. O sertanejo e a mulher Andressa Suita chamaram um pequeno grupo de amigos para celebrar o aniversário em Mykonos, Grécia, e todos estão a bordo de um super iate. A embarcação com elevador panorâmico, sete cabines de hóspedes, uma suíte VIP e um ginásio iluminado no terraço tem uma diária de aluguel no valor de 200 mil euros, o equivalente a mais de R$ 1 milhão, na atual cotação.

O sertanejo, que recentemente colocou à venda um apartamento de R$ 150 milhões em Miami, Estados Unidos, brindou a nova idade com um discurso. “Viva a vida com sabedoria e pés no chão. É isso, não seja escravo do dinheiro. Não seja escravo do tempo”, começou Gusttavo, que reforçou a oportunidade de viver da ” melhor forma possível”. “Que você possa trabalhar, descansar, curtir a família, independentemente de qualquer coisa. A coisa mais valiosa que temos na nossa vida é o tempo”.

No registro publicado pelo apresentador Renato Sertanejeiro, Gusttavo ainda aconselha o seleto grupo a usar a “inteligência” e a “trabalhar”. “Desfrute a vida com sabedoria e use a inteligência. Trabalhe também, porque menino parado não vende picolé”. Em fevereiro, ele se tornou sócio majoritário da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Paranavaí, clube do interior do Paraná, que disputa a Segunda Divisão estadual.

De acordo com o site Yacht Charter Fleet, o Project X tem acomodações para até 12 pessoas em nove suítes. Os espaços dentro do iate incluem, por exemplo, uma suíte master, uma cabine VIP e cinco cabines duplas. O preço dessa embarcação pode ultrapassar a R$ 1 bilhão.

A assessoria de Gusttavo Lima disse ao F5 que o cantor alugou a embarcação. “Ele está de férias na Grécia e alugou o iate por lá. Em 2020, o marido de Andressa Suita comprou de Roberto Carlos o iate Lady Laura IV por R$ 25 milhões. A embarcação com 35 metros de comprimento e cinco cabines ganhou um novo nome: Embaixador.