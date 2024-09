‘Não sei para onde ir’, brinca reforço do Flu ao se espantar com Marcelo em coletiva

A apresentação do lateral esquerdo Gabriel Fuentes, no Fluminense, foi marcada por uma cena inusitada. Enquanto o colombiano concedia sua entrevista coletiva, Marcelo apareceu de surpresa na sala de imprensa e deixou o jogador desconcertado e sem palavras.

Marcelo surgiu já com roupa comum após o treinamento. O craque perguntou se Fuentes estava bem, desejou sorte e disse: “seja bem-vindo”.

O colombiano se mostrou surpreso com a situação. Ele, inclusive, esqueceu o que estava respondendo para um jornalista.

“Me desconcentrou. Não sei para onde ir (risos)”, brincou Fuentes, após ver Marcelo na sala de imprensa do Flu.

Gabriel Fuentes classificou Marcelo como um “ídolo mundial”. Ele admitiu que o brasileiro é uma referência sua na posição.

“Ainda não treinei com o Marcelo, apenas o vi e já me causa boa impressão. É uma figura mundial, um ídolo mundial, e é óbvio que o tenho como referência, do qual eu desejo aprender muito, ouvir, e mais do que tudo, ver e tomar os melhores exemplos. E, na verdade, é um sonho para mim poder estar compartilhando com ele, com Thiago Silva, com Cano, com Arias, com Felipe Melo, jogadores referências mundiais, que estão hoje ainda dando ao futebol o melhor deles, a melhor qualidade.”

O Fluminense comprou Gabriel Fuentes junto ao Júnior Barranquilla. O Tricolor pagou aos colombianos US$ 1,2 milhão (cerca de R$ 6,6 milhões) por 60% de seus direitos econômicos.

– Perdeu o sono quando soube da negociação com o Flu: “As sensações que tive foram todas as emoções muito boas que pode ter um jogador recebendo esta notícia de vir para um clube como o Fluminense. Quando recebi a notícia que acertaram, praticamente não dormi, fiquei ansioso, mas colocando tudo em mãos de Deus para que tudo fluísse, e hoje estamos aqui, graças a ele, podendo contar essa história”.

– Primeira impressão da torcida do Flu: “Ver esse espetáculo no dia da partida (contra o São Paulo), para mim, foi de muitas emoções, porque ao ver o Maracanã, a quantidade de pessoas que foram, ver a equipe ganhar, a forma como eles viveram. Não deixaram de acelerar em nenhum momento, marcaram o gol, se tornou uma euforia depois do último minuto do segundo gol. Então, eu acho que é uma festa, por isso nós viemos, para que as pessoas se sintam alegres e gostam de ir cada quarta-feira ou domingo ao estádio para ver o nosso futebol”.

– Relação Brasil-Colômbia: “A ideia é continuar fortalecendo essa relação, continuar mantendo esse laço de amizade, que os colombianos continuem abrindo as portas, como o fez esta nova geração, Jhon Arias, Yony González, Serna, Lucumí, seguir abrindo-lhe as portas como cada um deles, para quem também está buscando um sonho de vir a um clube como este, de vir a lutar contra grandes coisas, como a Libertadores, o Brasileiro e todos os torneios que há aqui no Brasil. Então, é dar o melhor, é dar a impressão. Estamos representando um país hoje em dia, mas agora estamos representando Fluminense e acho que isso nos dá a potência para ajudar, para que os outros possam vir e também seguir cumprindo seus sonhos”.