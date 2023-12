Não passou no Enem? Comece já a se preparar gratuitamente para 2024

Nesse mês de novembro, aconteceu a prova mais aguardada pelos estudantes, o Enem, que é uma das principais ‘portas de entrada’ para ingressar em universidades. A prova de exatas do Enem 2023 gerou debate entre os participantes, que consideraram que havia questões de nível muito difícil. Agora, os estudantes aguardam o resultado oficial, que sairá em janeiro.

Pensando em auxiliar na preparação de quem terá que fazer o Enem novamente, a Plataforma Professor Ferretto – canal 100% online, com foco no conteúdo complementar para o Ensino Médio, Enem e vestibulares – oferece cursos gratuitos para explicar os conceitos básicos das disciplinas de Exatas – Matemática, Física e Química.

Os conteúdos são disponibilizados na própria plataforma e qualquer aluno pode acessar os conteúdos, com custo zero, após realizar um breve cadastro . As aulas são ministradas pelos professores Daniel Ferretto (Matemática), André Coelho (Física), e Michel Arthaud (Química), onde os docentes explicam os conceitos de suas respectivas matérias, para que os estudantes possam compreender e avançar na revisão para a prova do próximo ano.

Com mais de 20 horas de aulas, a seção gratuita da plataforma oferece aos estudantes uma extensa carga horária de conteúdo educacional, além de centenas de exercícios para que os alunos coloquem em prática o que foi aprendido. Complementando esse conjunto de recursos, o canal também oferece materiais gráficos de alta qualidade, que auxiliam na visualização e compreensão dos conceitos abordados nas disciplinas.