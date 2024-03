“Não nasci pra ser segredo”: Gamei mistura o novo pagode do Rio de Janeiro com a participação de Malu

Das areias de copacabana, às rodas de samba sem compromisso, para a criação de um grupo comprometido e cheio de vontade de levar leveza e alegria para a vida das pessoas, “Gamei”, grupo de pagode formado por, Rodrigo (surdo), Paulinho (vocal), Lucas (cavaquinho), Pedro (violão) e Pedrinho Ferreira (pandeiro) realizaram o sonho de gravar o primeiro projeto audiovisual em março de 2023, “Vibes” trouxe diversas participações especiais entre elas “Malu” a “princesinha do pagode”, na faixa ‘‘Não nasci para ser segredo”, que mistura o pagode com o tom romântico da cantora. A faixa fica disponível junto do EP4 em todas as plataformas de streaming nesta sexta-feira, 15 de março, às 12 horas. Confira:

O EP4 “Vibes” é composto por 3 músicas inéditas, são elas: “Chá de Sumiço” e “Aquela do Exalta”, que juntarão às 12 faixas já disponíveis nas plataformas, entre elas o single “Dublê de rico”, em parceria com o grupo “Bom Gosto”, que se tornou o grande destaque do projeto. Confira no Youtube Oficial do grupo.

O projeto “Vibes” representa tudo o que o “Gamei” quer transmitir, com muita autenticidade, além da “Malu” também participaram da gravação “Bom Gosto”, “Suel”, “MC Bianca” e o grupo “Envolvência”, trazendo a mistura clássica que um bom carioca está acostumado em sua essência. “Gamei” vem ganhando destaque nas festas e apresentações não só do Rio de Janeiro, mas como de São Paulo e outras localidades, a leveza com que apresentam o pagode e alegria do palco, contagia.

“Estamos muito realizados com a gravação do nosso primeiro projeto, é o sonho de qualquer músico. Agora estamos batalhando para cada vez mais ganhar reconhecimento, temos pessoas maravilhosas ao nosso lado e podemos nos apoiar uns aos outros”, comenta Paulinho, vocalista.

Rodrigo, responsável pelo surdo, complementa: “Estamos ansiosos para mostrar essa parceria com a Malu, a menina é incrível, abraçou o projeto, e trouxe toda sua simpatia ao palco. Ela vem ganhando cada vez mais destaque com sua voz única, ficou uma combinação muito bacana”.

“Gamei” tem perseverança e confiança que 2024 será o ano da virada de chave para o grupo. Os amigos irão finalizar os lançamentos do projeto “Vibes” até a primeira quinzena de abril, e a novidade fica por conta da segunda gravação audiovisual, planejada para acontecer em maio. Acompanhe as novidades nas redes sociais: https://www.instagram.com/gameioficial/