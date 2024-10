Não foi o pior cenário, afirma governador da Flórida sobre passagem do furacão Milton

O governador do estado americano da Flórida, Ron DeSantis, afirmou nesta quinta-feira (10) que as previsões mais catastróficas sobre os danos causados pela passagem do furacão Milton pelo estado não se concretizaram.

”A tempestade foi significativa, mas, felizmente, este não foi o pior cenário”, disse ele.

O líder acrescentou que o furacão foi antecedido por 19 tornados que, por sua vez, destruíram 125 residências, trailers e motorhomes em sua maioria, e provocaram danos em vários condados. Equipes de toda a Flórida haviam passado a noite limpando destroços.

”Nosso estado é uma península no meio de uma região tropical. Estamos preparados para responder a furacões. Vamos avaliar os danos e ajudar as pessoas a se reerguerem. Vamos superar isso”, completou o governador.

À emissora CNBC, DeSantis afirmou que a administração federal concordou com todos os pedidos de assistência emergencial feitos pela Flórida.

O presidente, Joe Biden, não se pronunciou sobre o furacão desde que ele tocou o solo, na quarta-feira (9), assim como sua vice e candidata presidencial do Partido Democrata à Presidência, Kamala Harris.

A Casa Branca disse, no entanto, que Biden foi informado sobre os impactos do furacão e a resposta governamental até o momento por sua conselheira de Segurança Interna, Elizabeth Sherwood-Randall, e pela diretora da Fema (Agência Federal de Gerenciamento de Emergências), Deanne Criswell.