‘Não estou chateada’, diz Simone Biles após resultados abaixo do esperado

Depois de ficar de fora do pódio da trave e levar com a prata no solo, dois resultados abaixo do esperado, Simone Biles diz que continua orgulhosa.

“Foi um dia louco. Estamos exaustas depois de uma semana competindo. Mas não estou chateada. Estou bastante orgulhosa de mim mesma”, afirmou a ginasta norte-americana.

Ela rasgou elogios à sua principal adversária:

“Amo a Rebeca. Ela é uma ótima pessoa e ainda melhor ginasta. Ela me mantém na ponta dos cascos. Estou empolgada pelo que ela tem pela frente. Agora ela tem que descansar. Ela é incrível”.

Sobre a reverência que fez para a brasileira no pódio, junto com Chiles, Biles disse que era o certo a se fazer.

“[Rebeca] Ela é tão incrível. Falamos: vamos fazer agora. E fizemos. Ela sempre tem a torcida com ela. Era a coisa certa a fazer”.

Para Biles, o saldo de sua trajetória desde a desistência em Tóquio é a redenção:

“Colocar a saúde mental em primeiro lugar cria longevidade. Sim, foi um tour de redenção. Não deixamos nada para trás, fizemos o trabalho. Não poderia ter pedido uma Olimpíada melhor. Obrigado, Paris”, finalizou a atleta.