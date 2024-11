‘Não estou amando a vida’, diz mãe de João Rebello sobre morte do filho

A mãe de João Rebello, Maria Rebello, falou, nesta quinta-feira (7), sobre o assassinato do filho duas semanas após o crime cometido em Trancoso, na Bahia.

Maria começou a publicação agradecendo as mensagens de carinho enviadas a ela. Mesmo com o apoio, ela diz que não está “amando a vida”.

“Quero agradecer a todos que se dedicaram a um carinho por mim e por meu filho. Vou ficar um tempo flutuando, talvez não apareça tanto para brincar, festejar, receber os amigos para amar a vida! Não tô amando a vida, hoje faz 2 semanas que meu filho foi EXECUTADO, 12 tiros! No óbito a morte foi no tórax”, disse Maria Rebello, mãe de João Rebello.

Ela afirma que João vivia para “fazer festa” e “se divertir”. “O João é contra pena de morte, contra armas, contra violência, contra a falta de educação! Ele é ator, diretor, DJ, VJ e vivia para fazer festa para se divertir e divertir os amigos tocando sua música! Espiritualista e espiritualizado! Apaixonado por seu filho, por sua irmã, por sua Karine e por sua mãezinnnn como me chamava”.

“Essa minha dor não está sozinha, há milhares de mães sem respostas pela violência. No momento não quero cultivar a IRA, mas estou destroçada, vazia, sem fé e com muita saudade da viagem planejada de 2025 que iríamos fazer”, disse Maria Rebello, sobre a morte do filho.

A morte de João Rebello. Na noite do dia 24 de outubro, o ex-ator e DJ João Rebello foi encontrado morto após ser baleado dentro de um carro no centro de Trancoso, Porto Seguro. João, que levava uma vida tranquila ao lado da esposa, Karine, estava sozinho no veículo quando foi alvejado. Ele era sobrinho do renomado diretor Jorge Fernando, falecido em 2019.

A notícia chocou familiares e amigos. A mãe de João, Maria Rebello, produtora artística, expressou sua dor nas redes sociais, afirmando que o filho foi “morto por engano”. Segundo Maria, criminosos confundiram o carro do filho com o de outra pessoa.

A investigação reforçou que João não tinha qualquer envolvimento em atividades criminosas. “As evidências coletadas até o momento corroboram com a linha de investigação já manifestada pela instituição, que afasta qualquer possibilidade de envolvimento da vítima em atividade criminosa”, declarou a nota.

Wallace Santos Oliveira, conhecido como “WL”, foi preso pela Polícia Civil da Bahia. Em uma nota divulgada à imprensa, o delegado Bruno Barreto Garcia explicou que a defesa do suspeito negociou sua rendição. Agora, ele está à disposição da Justiça.

A polícia segue em busca de dois suspeitos do caso. Felipe Souza Bruno, mais conhecido como “Zingue”, e Anderson Nascimento Sena, também chamado de “Danda”, são procurados pelo suposto envolvimento na morte do DJ.