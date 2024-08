Não estava 100% confiante para fazer salto inédito, diz Rebeca após ganhar a prata

Rebeca Andrade subiu ao pódio pela terceira vez em Paris-2024, neste sábado (3), ao ganhar a prata na final do salto. O Yurchenko com tripla pirueta, salto que receberia seu nome caso fosse feito e acertado, ficou para outra ocasião.

“Queria muito ter feito [o Yurchenko com tripla pirueta], porque treinei bastante para isso, mas ao mesmo tempo não estava 100% confiante como me sinto fazendo as outras coisas”, disse ela em entrevista à TV Globo. “Mas não é que estivesse ruim, estava lindo. Mas estou com minha prata aqui, fiz dois saltos muito bons, estou muito orgulhosa do que eu fiz.”

Rebeca escolheu um Cheng e uma dupla pirueta e meia, terminando com 14.966 pontos. Na frente dela, a multicampeã Simone Biles somou 15.300 pontos e mais uma medalha de ouro. Jade Carey, também dos Estados Unidos, completou o pódio ao alcançar nota de 14.466.

A respeito da declaração que deu sobre não competir mais no individual geral, a brasileira tranquilizou os fãs. “As pessoas estão achando que eu vou sair da ginástica. Não é isso. É que o individual geral são os quatro aparelhos, e para mim é muito pesado.”

De acordo com Rebeca, as chances de ela continuar competindo no salto e nas barras paralelas são maiores. O solo, porém, deve ficar de fora no próximo ciclo olímpico. Mas nada é definitivo.

“Vai que dá um ‘tchan’ na minha cabeça, meu corpo melhora… Só Deus sabe o futuro”, afirmou. “Mas está tudo certo, gente, vocês ainda vão me ver. Fiquem calmos.”

Além disso, a ginasta brasileira demonstrou calma ao comentar sobre as outras duas finais que ainda tem para disputar –solo e trave, ambas na segunda-feira (5).

“Gosto de pensar em um dia de cada vez”, afirmou. “Estou muito orgulhosa por estar colocando mais uma medalha na história e sendo tão grande para o meu país e para o meu esporte.”