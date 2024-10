‘Não está pronto para a NBA’, diz Magic Johnson sobre filho de LeBron

Lenda dos Lakers, o ex-jogador Magic Johnson opinou que o filho de LeBron James ainda não está pronto e que devia pedir para jogar na “segunda divisão” da NBA nesta temporada.

Magic Johnson afirmou que Bronny precisa de tempo de jogo: “E não ficar sentado no banco do Lakers”.

O ídolo da franquia sugeriu que o filho de LeBron peça para atuar na G League. Trata-se da liga de desenvolvimento da NBA, com times ligados às equipes da NBA que recebem jogadores jovens ou pouco aproveitados na principal competição de basquete do mundo.

Magic Johnson ponderou que não é uma crítica a Bronny: “Ele simplesmente não está pronto”. Ele desconversou, no entanto, ao ser questionado se o jovem está na liga por influência do pai: “Não diria isso porque não sei”. O ex-armador passou 11 temporadas na NBA, todas elas jogando pelos Lakers, e foi cinco vezes campeão.

“Se eu fosse Bronny, diria ao meu pai que me deixasse jogar na G League durante toda a temporada para que eu pudesse me desenvolver. Ele precisa de tempo de jogo. Ele não precisa estar sentado no banco do Lakers e não jogar”, afirmou Magic Johnson, no programa Jimmy Kimmel

“Isso não é uma crítica a ele. Ele simplesmente não está pronto, precisa se desenvolver mais, e então estará pronto porque tem um grande talento e habilidade. Mas ele precisa desenvolver essas habilidades em um ritmo muito melhor se quiser jogar 15, 20 minutos por noite na NBA ou mais”, finalizou.