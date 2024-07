Não é correto jogar culpa de qualquer ajuste fiscal em cima do mínimo, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a dizer que não pretende desatrelar do salário mínimo os benefícios da Previdência. A declaração ocorreu nesta segunda-feira, dia 1º, em entrevista à Rádio Princesa, de Feira de Santana, na Bahia.

“Eu não faço isso porque não é correto do ponto de vista econômico, não é correto do ponto de vista político e não é correto do ponto de vista humanitário você tentar jogar a culpa de qualquer ajuste que você tem que fazer em cima do mínimo”, disse.

Lula prosseguiu: “o mínimo é o mínimo. Não tem nada mais baixo do que o mínimo. O mínimo é aquilo que está estabelecido por lei para que a gente garanta ao trabalhador a possibilidade de comer as calorias e proteínas necessárias”.

Lula relembrou a fórmula da política de valorização do salário mínimo, que consiste no repasse da inflação do ano anterior e da variação do Produto Interno Bruno (PIB) dos dois últimos anos, e indicou que não pretende mudá-la.

“Estabelecemos que a gente vai dar a reposição inflacionária mais a média do crescimento do PIB nos últimos dois anos. Ou seja, nós estamos aumentando o poder de compra e o poder de sobrevivência das pessoas mais humildes”, disse.

O presidente afirmou ainda que o governo está fazendo um “pente fino” para revisar os gastos, mas salientou que quer “aumentar a arrecadação”.

“Se a gente estiver gastando de forma equivocada, nós temos que parar de gastar de forma equivocada”, declarou. “Eu aprendi com a dona Lindu: a gente só gasta aquilo que a gente tem.”

Lula acrescentou: “Se a gente tiver que fazer uma dívida, a gente tem que saber se tem dinheiro para pagar. Se não tiver para pagar, não faça a dívida, porque você vai quebrar. É assim que eu quero cuidar do Brasil. Eu quero aumentar a riqueza, quero aumentar a arrecadação, quero aumentar a distribuição e quero aumentar o bem estar da população brasileira”.

Lula concede entrevista ao lado do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT). Em Feira de Santana, o PT tem como pré-candidato o deputado Zé Neto. Após a visita, o presidente viaja a Salvador.