Nany People se apresenta em Mauá com o espetáculo ‘Então… Deu No que Deu’

Nany People esta em cartaz com “Então… Deu No que Deu”, um espetáculo que reúne trechos de seus três solos de stand-up atualmente em cartaz em todo o país: “Nany é Pop!”, “Sob Medida” e “TsuNANY”. Uma oportunidade única de se divertir com o melhor da humorista mineira, que conquistou o país, e que atualmente está no ar no MesaCast BBB.

“Então… Deu No que Deu” é um mix dos meus melhores momentos das outras produções, porém com novas piadas e interpretações. Além de novidades especiais, é claro, pois o humor é sempre vivo, e cada espetáculo é único”, diz Nany.

Como de costume, o público vai conferir, de maneira leve e muito divertida, histórias, curiosidades e causos contados com “o jeito Nany de ser”. Além disso, há ainda números musicais presentes em “Nany é Pop!”, solo que traz canções de amor, e em “Sob Medida”, com canções que homenageiam Fafá de Belém.

Entre os temas abordados nas histórias contadas pela atriz, estão experiências, impressões e vivências adquiridas em diversas situações e lugares do mundo em seus quase 50 anos de carreira; sátiras do cotidiano que Nany gosta de trazer para provocar o público, como os bons e dos maus hábitos da vida moderna, especialmente os tecnológicos e sua ligação profunda com a nossa vida social, econômica e sexual; além de muita interatividade com o público, uma de suas marcas.

“O stand-up permite variações e adaptações, então, o espetáculo vem sendo revisitado o tempo todo, e cada apresentação traz novas histórias e muitas risadas. Afinal, o tempo vai mudando os nossos hábitos também”, reflete a atriz, que recentemente interpretou a Mariângela na novela “Fuzuê”, está na terceira temporada da série de humor “Vai que Cola” e integra também o júri do quadro Caldeirola do Caldeirão com Mion.

Serviço

Data: 9 de novembro às 20 h

TEATRO MUNICIPAL DE MAUÁ

PREÇOS:

R$100 (no dia)

R$70 Antecipado

R$50 Meia

Venda: www.bilheteriaexpress.com