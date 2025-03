Nany People recebe Fafá de Belém em show especial no Teatro Bradesco

No dia 25 de março, o Teatro Bradesco recebe um encontro emocionante e repleto de música e bom humor. A consagrada artista Nany People estrela seu show Sob Medida – Nany Canta Fafá, uma homenagem à cantora Fafá de Belém, que, nesta apresentação especial, sobe ao palco ao lado de Nany para celebrar sua trajetória e interpretar sucessos inesquecíveis.

Com direção artística de Marcos Guimarães, o espetáculo reúne clássicos que marcaram gerações, como Sob Medida, Meu Disfarce, Dentro de Mim Mora um Anjo e Nuvem de Lágrimas. A seleção musical, feita por Nany e pela própria Fafá, conduz o público por uma viagem sentimental, mesclando emoção e carisma com o estilo único da diva da comédia nacional.

Além das canções que embalam sua história, Nany compartilha momentos de sua vida e carreira, sempre com seu humor afiado e irreverente. Sob Medida é um espetáculo que une música, boas risadas e afeto, celebrando duas grandes personalidades da arte brasileira.

“Eu quero reverenciar e prestar homenagem à artista que me inspirou e me moveu com sua música, por toda minha vida pessoal e artística, Fafá de Belém”, revela Nany.

SERVIÇONANY PEOPLE EM SOB MEDIDA – NANY CANTA FAFÁ (PART. FAFÁ DE BELÉM)Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 – 3º piso – Bourbon Shopping São Paulo – Perdizes)

www.teatrobradesco.com.br

Duração: 90 minutos

Classificação: 14 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 1439 pessoas

DATA E HORÁRIO25 de março, às 21 horas.

Abertura da casa: 20 horas.

INGRESSOSA partir de R$ 45

Obs.: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

Canais de venda oficiais:Uhuu.com – com taxa de serviço

https://uhuu.com/evento/sp/sao-paulo/nany-people-em-sob-medida-nany-canta-fafa-14146



Bilheteria física – sem taxa de serviço

Teatro Bradesco (Bourbon Shopping)

De segunda a domingo, das 12h às 20h (pausa para almoço: 15h às 16h)

Formas de pagamento:Bilheteria do teatro: dinheiro, cartão de crédito e cartão de débito

Site da Uhuu.com e outros pontos de venda oficiais: cartão de crédito

Cartões de crédito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Cartões de débito aceitos: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard, American Express e Elo

Estacionamento Bourbon ShoppingConfira valores e horários em bourbonshopping.com.br