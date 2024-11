Nany People apresenta “Então… Deu no que Deu” em Mauá

Neste sábado, 9 de setembro, o Nany People em Mauá será palco de um espetáculo cômico singular: “Então… Deu No que Deu”, protagonizado pela renomada humorista Nany People. A apresentação, marcada para as 20h, promete entreter o público ao reunir trechos selecionados de três dos mais aclamados solos de stand-up da artista: “Nany é Pop”, “Sob Medida” e “TsuNANY”.

A proposta do show é oferecer uma experiência leve e divertida, mesclando histórias pessoais, curiosidades e episódios vividos ao longo da trajetória quase cinquentenária da comediante. Em uma performance que reflete seu estilo único e carismático, Nany explora temas variados, desde suas impressões sobre o mundo até sátiras do cotidiano que prometem arrancar risos do público.

Um dos destaques do espetáculo são os números musicais incorporados na apresentação. Em “Nany é Pop”, o público pode esperar canções de amor interpretadas com a energia característica da artista. Já em “Sob Medida”, há uma homenagem especial à cantora Fafá de Belém, complementando a diversidade musical do show.

A flexibilidade do stand-up permite a Nany People adaptar e atualizar constantemente seu material, garantindo que cada apresentação seja única. “O tempo muda nossos hábitos e isso se reflete no show. Cada performance traz novas histórias e muitas risadas”, comenta a humorista.

Os ingressos para conferir esse espetáculo estão disponíveis a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos pelo site bilheteriaexpress.com. Uma oportunidade imperdível para os amantes do humor desfrutarem de uma noite memorável em companhia de uma das grandes estrelas da comédia brasileira.