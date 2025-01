Nando Viana se apresenta em SP

Nando Viana volta a São Paulo para mais uma temporada de “Como Faz Pra Ficar Aqui?”, no Teatro Multiplan Morumbi Shopping, e avisa desde já: ele está em crise. E não é de criatividade.

Com 15 anos de carreira, em seu quarto show solo em turnê pelo Brasil, o humorista gaúcho, sucesso no programa A Culpa é do Cabral, vem falar desta vez sobre um problema que atinge não só ele, mas talvez até você aí agora: a ansiedade.

Munido de piadas certeiras, sua sempre presente vida familiar, reflexões sobre a sociedade que estamos criando e muita terapia, o artista apresenta um show atual, que promete arrancar gargalhadas ao mesmo tempo que te fará se perguntar: onde está sua cabeça quando ela está aí?

Nando Viana estreia nova temporada do seu show solo a partir de 18 de janeiro no Teatro Multiplan Morumbi Shopping, em São Paulo. Os ingressos estão disponíveis no site https://bileto.sympla.com.br ou bilheteria do teatro. Mais informações no serviço abaixo.

SOBRE NANDO VIANA

O gaúcho Nando Viana, desde sempre, teve o dom para divertir os outros, e sempre gostou dessa sua veia artística. Na época da escola, gostava de fazer piadas e ver o sorriso dos colegas e amigos. Nesta mesma época, até pensou em cursar Teatro na faculdade. Porém, acabou indo para a publicidade e propaganda. Trabalhou bastante na área, mas como quantidade não é qualidade, acabou perdendo o interesse.

Quando descobriu o stand-up comedy, percebeu que poderia unir duas coisas essenciais para sua vida: fazer as pessoas sorrirem e gostar do que estava fazendo profissionalmente. Tentou uma vez e não parou mais. Hoje o publicitário que virou humorista se orgulha de viver exclusivamente do humor há alguns anos já.

Comediante, pai e empresário, Nando se destaca escrevendo seu próprio material e se apresentando em casas do gênero e teatros pelo Brasil todo. Apenas em 2023, o humorista realizou cerca de 150 shows em 47 diferentes cidades do país. Além dos shows ao vivo, ainda faz parte do programa “A Culpa é do Cabral”. Hoje em dia, está em turnê com o show “Como faz pra ficar aqui?”.

ACOMPANHE NANDO VIANA NAS REDES

Instagram: @nandoviana

TikTok: @nandovianaoficial

Youtube: /nandovianacomedia

Facebook: /nandoviana

Twitter (X): /nandoviana_

Spreaker: Podcast Viaja Comigo

Site: https://nandoviana.com.br/

O artista é representado pela C.A. Produções (https://caproducoes.com.br/).

SERVIÇO

NANDO VIANA – “COMO FAZ PRA FICAR AQUI?”

Teatro Multiplan Morumbi Shopping

Av. Roque Petroni Jr., Piso G2, 1089

https://www.morumbishopping.com.br/diversao/teatro

Duração: 70 minutos

Classificação: 14 anos

Acessibilidade

Ar-condicionado

Capacidade: 250 pessoas



DIAS E HORÁRIOS

A partir de 18 de janeiro, às 22h30

INGRESSOS

A partir de R$35 (meia-entrada)

Obs: Confira a legislação vigente para meia-entrada.

CANAIS DE VENDAS OFICIAIS

Sympla.com.br – com taxa de serviço

https://bileto.sympla.com.br/event/101851?share_id=1-copiarlink

Bilheteria física – sem taxa de serviço