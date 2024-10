Nando Reis e Chico Chico, filho de Cássia Eller, se apresentam juntos pela primeira vez em um show

O Blue Note São Paulo será palco de um encontro histórico para a música brasileira. Pela primeira vez, Chico Chico, filho de Cássia Eller, vai cantar em um show ao lado de Nando Reis. O filho da cantora e o seu grande parceiro musical são convidados especiais dos músicos Fernando Nunes e Walter Villaça, que foram integrantes da banda de Cássia. O evento será na quarta-feira, 16 de outubro, em duas apresentações: às 20h e às 22h30. Os ingressos estão à venda e podem ser comprados no Eventim .

Os músicos e produtores Fernando Nunes (contrabaixo) e Walter Villaça (guitarra) têm uma trajetória repleta de gravações e shows ao lado de grandes artistas, como Gilberto Gil, Rita Lee, Gal Costa, Elba Ramalho, Milton Nascimento, Sandra de Sá, entre outros. Nunes e Villaça celebram essa amizade acompanhados por Alex Veley (teclados) e Igor Galindo (bateria).

As apresentações no Blue Note São Paulo serão com um repertório de músicas autorais instrumentais e releituras de temas marcantes de suas carreiras. E para brindar esse reencontro eles vão contar com a presença dos convidados especiais: Nando Reis e Chico Chico, que se juntam pela primeira vez no palco em uma noite que promete entrar para a história da música brasileira.

Em conjunto com Cássia Eller, Fernando Nunes produziu os discos “Cassia Reggae” volumes um, dois e três.

SERVIÇO FERNANDO NUNES E WALTER VILLAÇA

Evento: Fernando Nunes e Walter Villaça recebem Nando Reis e Chico Chico

Data: 16 de outubro, quarta-feira

Horário: às 20h e às 22h30

Local: Blue Note São Paulo (Conjunto Nacional – Avenida Paulista, 2073 – 2º Andar – Consolação – São Paulo/SP)

Atrações: Fernando Nunes, Walter Villaça, Nando Reis e Chico Chico

Ingressos: Link

Informações: Link