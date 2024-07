Nando Reis anuncia show de sua nova turnê em São Paulo

O cantor e compositor Nando Reis anunciou o lançamento e um álbum triplo com músicas inéditas na manhã desta terça-feira (23). “Uma Estrela Misteriosa” terá ainda um disco bônus, também de canções inéditas, este só disponível em vinil.

A obra vai ser comercializada junta e separadamente. Nas plataformas digitais, “Uma Estrela Misteriosa” será publicado a conta-gotas, com músicas bloqueadas, que serão liberadas semanalmente a partir desta terça, mesma data em que começam as vendas da caixa com os quatro discos em vinil.

O álbum é dividido em três partes – “Uma”, “Estrela” e “Maravilhosa”, além do disco bônus, chamado “Revelará o Segredo”. O primeiro deles, “Uma”, já foi publicado nas plataformas digitais, com canções bloqueadas. “Estrela” sai em 2 de agosto e “Misteriosa”, sete dias depois.

Além da caixa com todos os quatro LPs, as edições em vinil de cada parte da obra serão vendidas individualmente, também em fases. Ao todo, são 26 músicas inéditas e quatro regravações.

Baterista da banda de rock americana Screaming Trees, Barrett Martin assina a produção de “Uma Estrela Misteriosa”. A mixagem é de Jack Endino, conhecido pela atuação na gênese do grunge, em Seattle, e produtor do primeiro álbum do Nirvana.

Além da banda de Nando, tocam no disco gente como o guitarrista Peter Buck, cofundador do R.E.M., o guitarrista Mike McCready e o baterista Matt Cameron, ambos do Pearl Jam, Duff McKagan, baixista do Guns N’ Roses, e Krist Novoselic, ex-baixista do Nirvana.

Em encontro com a imprensa para anunciar o trabalho, Nando Reis afirmou que se trata do primeiro álbum que ele fez estando completamente sóbrio. “Vivi com isso muito intensamente, por 30 ou 40 anos”, ele disse, sobre o uso de álcool e drogas. “É uma conquista.”

O ex-Titãs ainda anunciou uma nova turnê, com 25 datas -outras devem ser anunciadas nos próximos meses. A série de shows começa em 20 de setembro, em Macapá, e vai até 22 de dezembro, em Campinas. Os ingressos já estão à venda.

Ele afirmou que os shows serão baseados no novo disco. “Não vou fazer um show só com música inédita, porque não sou louco. Quero que as pessoas saiam satisfeitas dos shows. Vou tentar dosar. Deve ter uns 60% de músicas novas. Vai ser um show novo, não vou fazer só o ‘Nando hits’.”

Sobre o lançamento de um disco tão longo numa era em que a música é consumida de maneira fragmentada, Nando afirmou que é para “lembrar as pessoas que a vida não é só delivery e streaming”. “Pega o carro, vai ao cinema”, ele afirmou.