Nando Reis anuncia show da turnê Uma Estrela Misteriosa no Theatro Pedro II, em Ribeirão Preto

O cantor e compositor paulistano Nando Reis apresenta a turnê Uma Estrela Misteriosa, com as músicas de seu novo álbum quádruplo, além de sucessos que marcaram seus 41 anos de carreira. Nando chega em Ribeirão Preto, no Theatro Pedro II, nos dias 2 e 3 de novembro. Os ingressos já estão à venda (acesse aqui).



“Uma Estrela Misteriosa é como um auto-retrato, uma antologia, um passeio pelo zoológico-cósmico que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor”, explica Nando. O guitarrista Peter Buck (co-fundador da banda R.E.M) e o produtor dos álbuns e baterista Barrett Martin (da Screaming Trees) participarão de alguns dos shows da turnê Uma Estrela Misteriosa, que teve início pela região Amazônica, em 20 de setembro, em Macapá, para celebrar o Equinócio de Primavera. A tour também tem passagem confirmada por Vitória, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, entre outras (confira as demais datas e cidades no final deste texto). Os músicos Walter Villaça (guitarra), Alex Veley (teclado) e Felipe Cambraia (baixo), que colaboram com o Nando há mais de 20 anos, também farão parte da tour, assim como Sebastião Reis (violão).



Nando fundamenta a nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. O projeto terá intérprete de libras em todas as apresentações além de uma pessoa qualificada dentro da equipe para fiscalizar e receber os PCDs em todos os shows. Já o viés de superação diz respeito à luta do cantor durante anos contra o alcoolismo e as drogas. Uma Estrela Misteriosa é o primeiro projeto feito pelo artista completamente sóbrio. A preocupação com o meio ambiente é uma das principais bandeiras levantadas pelo músico e, por isso, a turnê respeitará protocolos e indicadores alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

SERVIÇO

Nando Reis @Ribeirão Preto (SP)

Data: 2 de novembro (sábado)

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto/SP

Horários: 19h (abertura da casa) | 20h (início do show)

Valores:

– Balcão Nobre: A partir de R$ 125,00 + taxas

– Frisa: A partir de R$ 175,00 + taxas

– PCR: A partir de R$ 175,00 + taxas

Ingressos: https://www.icones.com.br/evento/594125-nando-reis-lancamento-da-turne-uma-estrela-misteriosa



Nando Reis @Ribeirão Preto (SP)

Data: 3 de novembro (domingo)

Local: Theatro Pedro II – Rua Álvares Cabral, 370 – Centro – Ribeirão Preto/SP

Horários: 19h (abertura da casa) | 20h (início do show)

Valores:

– Balcão Simples: A partir de R$ 75,00 + taxas

– Balcão Nobre: A partir de R$ 125,00 + taxas

– Platéia B: A partir de R$ 175,00 + taxas

– Frisa: A partir de R$ 175,00 + taxas

– PCR: A partir de R$ 175,00 + taxas

– Platéia A: A partir de R$ 200,00 + taxas

Ingressos: https://www.icones.com.br/evento/594125-nando-reis-lancamento-da-turne-uma-estrela-misteriosa



Mais datas da turnê Uma Estrela Misteriosa:

08/11 – Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro

23/11 – Curitiba, no Teatro Guaíra

30/11 – Rio de Janeiro, na Farmasi Arena

03/12 – Caxias do Sul, no Teatro UCS

04/12 – Novo Hamburgo, no Teatro FeeVale

05/12 – Pelotas, no Teatro Guarany

06/12 – Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana

07/12 – Chapecó, no Centro de Eventos Camino 110

08/12 – Passo Fundo, no Gran Palazzo

13/12 – Brasília, no Ulisses

15/12 – Goiânia, no Teatro da PUC

22/12 – Campinas, no Royal