Nando Reis anuncia show da turnê Uma Estrela Misteriosa no Espaço Unimed, em São Paulo

O cantor e compositor paulistano Nando Reis apresenta a turnê Uma Estrela Misteriosa, com as músicas de seu novo álbum quádruplo, além de sucessos que marcaram seus 41 anos de carreira. Nando chega a São Paulo, no Espaço Unimed, no dia 12 de outubro. Os ingressos já estão à venda (acesse aqui).



“Uma Estrela Misteriosa é como um auto-retrato, uma antologia, um passeio pelo zoológico-cósmico que vai da memória ao sonho, da realidade à utopia. Eu vezes eu, somado a todos que estão ao meu redor”, explica Nando. O guitarrista Peter Buck (co-fundador da banda R.E.M) e o produtor dos álbuns e baterista Barrett Martin (da Screaming Trees) participarão de alguns dos shows da turnê Uma Estrela Misteriosa, que terá início pela região Amazônica, em 20 de setembro, em Macapá, para celebrar o Equinócio de Primavera. A tour também tem passagem confirmada por Fortaleza, São Paulo, Salvador, Recife, Curitiba, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Brasília, entre outras (confira as demais datas e cidades no final deste texto). Os músicos Walter Villaça (guitarra), Alex Veley (teclado) e Felipe Cambraia (baixo), que colaboram com o Nando há mais de 20 anos, também farão parte da tour, assim como Sebastião Reis (violão).



Nando fundamenta a nova turnê em quatro pilares centrais: inclusão, superação, sustentabilidade e autenticidade. O projeto terá intérprete de libras em todas as apresentações além de uma pessoa qualificada dentro da equipe para fiscalizar e receber os PCDs em todos os shows. Já o viés de superação diz respeito à luta do cantor durante anos contra o alcoolismo e as drogas. Uma Estrela Misteriosa é o primeiro projeto feito pelo artista completamente sóbrio. A preocupação com o meio ambiente é uma das principais bandeiras levantadas pelo músico e, por isso, a turnê respeitará protocolos e indicadores alinhados aos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

SERVIÇO

Nando Reis @São Paulo

Data: 12 de outubro de 2024 (sábado)

Local: Espaço Unimed – Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo/SP

Horário: 20h (abertura da casa) | 22h (início do show)

Valores:

– Pista Premium: A partir de R$ 80,00 + taxas (meia-entrada) | A partir de R$ 160,00 + taxas

– Setores A, B, C e D: A partir de R$ 190,00 + taxas (meia-entrada) | A partir de R$ 380,00 + taxas (inteira)

– Setores E, F e G: A partir de R$ 160,00 + taxas (meia-entrada) | A partir de R$ 320,00 + taxas (inteira)

– Camarote A: A partir de R$ 380,00 + taxas

– Camarote B: A partir de R$ 320,00 + taxas

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29419/ingressos-para-nando-reis



Próximas datas da turnê Uma Estrela Misteriosa:

12/10 – São Paulo, no Espaço Unimed

19/10 – Natal, no Teatro Riachuelo

20/10 – Salvador, na Concha Acústica

24/10 – Recife, no Teatro Guararapés

26/10 – Aracaju, no Salles MultiEventos

02 e 03/11 – Ribeirão Preto, no Theatro Pedro II

08/11 – Vitória, no Espaço Patrick Ribeiro

10 e 17/11 – Itaipava, no festival Rock The Mountain

23/11 – Curitiba, no Teatro Guaíra

28/11 – Juiz de Fora, no Cine-Theatro Central

30/11 – Rio de Janeiro, na Farmasi Arena

03/12 – Caxias do Sul, no Teatro UCS

04/12 – Novo Hamburgo, no Teatro FeeVale

05/12 – Pelotas, no Teatro Guarany

06/12 – Porto Alegre, no Auditório Araújo Viana

07/12 – Chapecó, no Centro de Eventos Camino 110

08/12 – Passo Fundo, no Gran Palazzo

13/12 – Brasília, no Ulyysses Centro de Convenções

15/12 – Goiânia, no Centro de Convenções da PUC Goiás

22/12 – Campinas, no Royal Palm Hall