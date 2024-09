Nando Moreno e Traia Véia lançam hit “Guarda Chuva”

Nando Moreno, conhecido por suas canções envolventes no universo do sertanejo, lançou mais um sucesso ao lado da banda Traia Véia. A nova música, “Guarda Chuva”, já está disponível nas plataformas digitais e promete ser o próximo hit das playlists de todo o Brasil. Com uma batida envolvente e uma letra que mistura leveza e humor, a faixa rapidamente ganhou destaque entre os fãs do gênero.

A canção aborda, de forma bem-humorada, um término de relacionamento aparentemente maduro, mas que carrega aquela pitada de ironia e dor de cotovelo. Na letra, Nando canta sobre um acordo de não apego que, na prática, acaba sendo difícil de seguir, levando o ouvinte a se identificar com as situações descritas de forma descontraída. A parceria com Traia Véia trouxe ainda mais autenticidade e irreverência para a música, o que agradou aos fãs de ambos os artistas.

“A ideia era brincar com essa situação do ex que finge não se importar, mas que no fundo está machucado. Quando escrevemos essa música, pensamos em algo leve, que a galera pudesse curtir, dançar e também dar umas boas risadas,” disse Nando Moreno, destacando o lado divertido da canção.

Nas redes sociais, Nando e Traia Véia já vêm promovendo “Guarda Chuva” com uma série de vídeos e interações com os fãs, que rapidamente abraçaram a novidade. No Spotify, Nando Moreno já acumula mais de 500 mil ouvintes mensais, enquanto seus vídeos no YouTube ultrapassam milhões de visualizações. A expectativa é que “Guarda Chuva” siga a mesma tendência de sucesso, conquistando ainda mais espaço nas plataformas de streaming.

Disponível em todos os principais serviços de música, a parceria entre Nando Moreno e Traia Véia reforça o talento de ambos em criar hits que mesclam o humor e a pegada sertaneja, tornando-se a trilha sonora perfeita para quem está em busca de uma música divertida e cheia de personalidade.