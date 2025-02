Namorada de MC Guimê é acusada de dar calote em cabeleireira

A empresária Fernanda Stroschein, conhecida por seu relacionamento com o funkeiro MC Guimê, está no centro de uma controvérsia que envolve acusações de má conduta profissional. A cabeleireira Natalie Christine, que atua em um renomado salão localizado em Alphaville, São Paulo, alega que Stroschein não honrou um acordo feito entre as duas.

De acordo com Natalie, a parceria consistia na realização de serviços de cabeleireiro em troca de divulgação nas redes sociais da empresária. No entanto, a cabeleireira afirma que Stroschein não ficou satisfeita com o resultado e decidiu procurar outro profissional para finalizar o trabalho. “Particularmente, eu não a conhecia, mas aceitei a proposta. O acordo previa que eu seria mencionada na publicação, mas não recebi nenhuma compensação financeira ou reconhecimento”, declarou Natalie.

A cabeleireira detalhou que o processo de transformação capilar levou três dias devido ao estado danificado do cabelo de Stroschein. Ela também ressaltou que o megahair utilizado na ocasião não era de boa qualidade e exigiu um esforço considerável. “Ela fez uma publicação mencionando o salão e outro profissional, ignorando completamente meu trabalho. Sinto que fui desrespeitada”, lamentou Natalie.

Em resposta à situação, a mãe de Fernanda, Carla Stroschein, enviou uma nota à coluna Fábia Oliveira, na qual defendeu sua filha. Carla afirma que o cabelo de Fernanda foi danificado pela cabeleireira e que a parceria formalizada era apenas com o salão e não diretamente com Natalie. “Essa pessoa que se diz profissional prejudicou o cabelo da minha filha”, afirmou Carla, acrescentando que outro cabeleireiro foi designado para corrigir os danos causados.

Além disso, Carla mencionou que Fernanda ficou bastante angustiada com a situação e entrou em contato com a família em busca de ajuda após perceber os problemas no cabelo. “O salão prontamente ofereceu suporte e alocou outro profissional para resolver a questão”, completou.

Por sua vez, até o momento da publicação deste artigo, Fernanda Stroschein não se manifestou publicamente sobre as acusações feitas pela cabeleireira. O relacionamento entre ela e MC Guimê foi assumido em abril de 2024. Aos 28 anos, Fernanda reside em Balneário Camboriú (SC), onde é proprietária de duas lojas de roupas e também atua no setor de decoração enquanto estuda biomedicina.