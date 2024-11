Naiara Azevedo comenta polêmica com Maiara e Maraisa

Durante uma entrevista ao programa Fofocalizando, transmitido pela emissora SBT, a cantora Naiara Azevedo abordou um tema controverso relacionado à sua carreira. Em suas declarações, ela relembrou o período em que colaborou com a dupla Maiara e Maraisa em uma gravação musical, destacando a importância do projeto na época.

“Naquele momento, a música foi concebida como um grande sucesso”, iniciou a artista. Ela revelou que, durante aquele período, estava sob a gestão de um escritório de empresários, o que implicava que não detinha total controle sobre sua trajetória profissional e pessoal.

A cantora esclareceu que as decisões acerca da música foram tomadas por outras partes envolvidas: “Nossas vidas foram dirigidas e decididas por terceiros”, afirmou, enfatizando que não participou do processo de edição que resultou na remoção das vozes das cantoras Maiara e Maraisa. “Eu juro por Deus que não fui eu quem retirou as vozes delas”, acrescentou, frisando que nunca houve uma nova versão gravada por ela.

Naiara aproveitou a ocasião para desmentir qualquer desavença com a dupla sertaneja, reforçando que desconhecia completamente as alterações feitas na música naquele momento. “Eu não estava ciente de que as vozes delas haviam sido removidas e nunca fui consultada sobre isso”, assegurou. Finalizando seu depoimento, destacou a inexistência de conflitos com Maiara e Maraisa: “Não tenho nenhum problema com elas; nunca tivemos desentendimentos”.