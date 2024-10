‘Nahim precisava de tratamento e nós também’, diz cunhada do cantor

Lisa Gomes, cunhada de Nahim, comentou a morte do cantor aos 71 anos, em junho. A repórter do TV Fama emitiu uma nota sobre o caso que teve a hipótese de crime descartada.

“A morte de Nahim ainda nos traz dor e lembranças de um momento que jamais gostaríamos de ter passado. Portanto, respeitamos a decisão do Ministério Público que pediu arquivamento do caso e afirma que morte de Nahim foi acidental por causa de bebida, remédio, droga e queda de escada”, escreveu, em story no Instagram.

Ela lamentou a morte do cantor. “Não gostaríamos que isso tivesse acontecido em hipótese alguma. Queríamos ele vivo, feliz e fazendo o que mais amava na vida, que era cantar e levar alegria por onde passava”.

“Respeitamos a promotoria, a investigação policial e o laudo pericial”, continuou. “Tudo está sendo esclarecido a rigor da lei. E que esse triste episódio sirva de alerta a todas as famílias que lutam com usuário de drogas em casa.”

Por fim, Lisa ressaltou os malefícios do vício e disse que Nahim, assim como a família do cantor, precisava de ajuda. “O impacto da dependência química resulta numa montanha-russa de emoções, desespero, desafios, estresse e afetam todos ao redor. Nahim precisava de um tratamento e nós também, afinal, a família adoece e morre junto com o adicto.”