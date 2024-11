Nadador de Santos conquista medalha histórica no Pan e promete novo recorde na Surdolimpíada

O nadador Guilherme Maia, representante da Fundação Pró-Esporte de Santos (Fupes), reafirmou sua posição de destaque no cenário esportivo para surdos ao participar dos Jogos Pan-Americanos de Surdos. Realizado em Canoas, no Rio Grande do Sul, entre os dias 10 e 17 de novembro, o evento foi palco para que o atleta, aos 35 anos, demonstrasse sua habilidade excepcional ao conquistar cinco medalhas de ouro. Este feito garantiu a Maia uma vaga para a próxima Surdolimpíada, que ocorrerá em 2025, em Tóquio, Japão.

Maia está em busca de sua oitava medalha em Surdolimpíadas, um marco histórico no Brasil. Até o momento, ele é o único brasileiro a ter alcançado uma medalha de ouro nessa competição, além de ter obtido também uma medalha de prata e cinco de bronze.

No ano de 2023, o nadador já havia se destacado ao se sagrar campeão mundial nos 100 metros, somando essa vitória a um impressionante total de cinco medalhas de prata e três de bronze em campeonatos mundiais.

Durante os Jogos Pan-Americanos em Canoas, Maia conquistou as medalhas de ouro nas provas dos 100m, 200m e 400m livre, além dos 50m e 100m borboleta. A seleção brasileira de natação fechou o evento com um total de 17 medalhas: dez de ouro, seis de prata e uma de bronze, assegurando assim a primeira colocação geral na competição.