Na Zona Sul de São Paulo, Polícia Militar localiza duas mulheres vítimas de sequestro

Na manhã de hoje (14), policiais do 27° Batalhão de Polícia Militar Metropolitano foram acionados via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), para atendimento de ocorrência de sequestro e cárcere privado no bairro Marsilac.

As vítimas foram sequestradas por três indivíduos encapuzados e armados, enquanto penduravam material de campanha.

Os indivíduos as colocaram em um veículo de placas não anotadas, e seguiram na via sentido Ponte Alta/Embura. Em certo momento, pararam o carro e as desembarcaram, ameaçando-as ordenando que ficassem abaixadas no mato até anoitecer, que se levantassem tomariam tiro, e se retiraram.

Após ouvir barulhos de vizinhança, se levantaram e buscaram ajuda. Sendo as vítimas encontradas pela Estrada do Mambu, ilesas, desconsiderando o sofrimento psicológico.

A ocorrência foi encaminhada ao 101° Distrito Policial para demais providências de polícia judiciária.